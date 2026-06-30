Jadran Kapović
HGSS-ovac o Venezueli: "Zakoni brojeva su neumoljivi, ali potraga za preživjelima ne prestaje"
Jadran Kapović, gorski spašavatelj HGSS-a, u Novom danu kod našeg Borne Šmera govorio je o izazovima potrage nakon razornih potresa u Venezueli, iskustvima hrvatskih spašavatelja te zašto se ni nakon nekoliko dana ne odustaje od potrage za preživjelima.
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I dok spasilačke ekipe iz cijelog svijeta već danima tragaju za preživjelima nakon razornih potresa u Venezueli, nada među spašavateljima ne jenjava. Gostujući u Novom danu Jadran Kapović istaknuo je kako je temeljno načelo svake potrage – vjerovati da još uvijek postoje ljudi kojima se može pomoći.
"Uvijek idemo s mišlju: tražimo žive", poručio je Kapović, povlačeći paralelu između aktualne situacije u Venezueli i iskustava koja je HGSS stekao tijekom spašavanja nakon razornog potresa u Petrinji, ali i Turskoj te u traganju i spašavanju nakon poplava u BIH.
Naglasio je kako se u Venezueli radi o katastrofi golemih razmjera, na vrlo velikom i gusto naseljenom području, zbog čega je svaka akcija spašavanja dodatno otežana.
"Siguran sam da se sve službe i svi spašavatelji, kojih trenutno ima oko 2.500 iz 28 zemalja, trude učiniti isto ono za što su obučeni – što prije pronaći sve kojima se još može pomoći", rekao je.
Iako su, kako vrijeme prolazi, izgledi za pronalazak preživjelih sve manji, Kapović ističe da potraga ne prestaje. Posebno važnu ulogu imaju potražni psi, kojih je na terenu oko 200.
"Zakoni brojeva su neumoljivi, a spašavanja su iznimno kompleksna zbog ogromne količine urušenog materijala. Pritom se mora voditi računa i o sigurnosti samih spašavatelja jer samo tako mogu pomoći drugima", objasnio je.
Govoreći o međunarodnoj pomoći, Kapović je upozorio kako slanje spasilačkih timova na drugi kontinent nije nimalo jednostavno. Osim velike udaljenosti, dodatne probleme stvaraju teško oštećena infrastruktura, uključujući glavni aerodrom, ali i brojni logistički te zdravstveni zahtjevi.
"Trenutno je tamo oko 520 spašavatelja iz osam europskih zemalja. Odlazak na drugi kontinent logistički je vrlo zahtjevan, od transporta do cijepljenja i drugih procedura koje produžuju vrijeme reakcije", rekao je.
Posebno je naglasio kako međunarodni timovi moraju biti potpuno samodostatni.
"Moraju imati vlastitu logistiku, hranu, vodu i higijenske potrepštine kako ne bi dodatno opterećivali zemlju kojoj dolaze pomoći", istaknuo je.
Kapović je podsjetio da su upravo iskustva stečena u Petrinji pokazala koliko su brzina reakcije, dobra koordinacija i međunarodna suradnja ključni u spašavanju života nakon velikih prirodnih katastrofa.
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