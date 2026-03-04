"OTPORNIJI SMO NEGO PRIJE"
Hoće li rat na Bliskom istoku ubrzati inflaciju kod nas? Ekonomist: "Problem će nastati ako kriza potraje"
Otkako su u subotu Izrael i SAD napali Iran, a Iran potom žestoko uzvratio raketirajući ciljeve u Izraelu i okolnim zemljama - američkim saveznicama, nova kriza na Bliskom istoku očekivano je rezultirala rastom cijena nafte i plina.
Iran je zauzvrat blokirao stotine tankera u Hormuškom tjesnacu poremetivši svjetsku opskrbu naftom pa su cijene 'crnog zlata' na svjetskim tržištima početkom tjedna narasle za desetak posto, dok je prirodni plin u Europi poskupio 20 posto.
O razmjerima daljnjeg rasta cijena, kao i trajanja započetog rata, zasad se može tek nagađati.
Gorivo u Hrvatskoj već poskupjelo
Već u utorak krizu na Bliskom istoku osjetili su i građani Hrvatske jer je poskupjelo gorivo na benzinskim crpkama: litra eurosupera 95 za dva centa, a litra eurodizela za tri centa.
Da se rast cijena nafte i plina zbog sukoba na Bliskom istoku najprije vidi na benzinskim crpkama, kaže i ekonomski analitičar Petar Vušković. A običava se reći kako nakon poskupljenja goriva "slijedi sve ostalo".
"Cijene goriva reagiraju gotovo odmah jer su izravno vezane uz svjetsko tržište. Nakon toga poskupljenje se postupno prelijeva na prijevoz, logistiku i na kraju na cijene hrane i ostalih proizvoda", ističe Vušković.
Inflacija u veljači opet narasla
Dok se ne zna koliko će kriza na Bliskom istoku trajati i kako će okončati, donekle dobra vijest je da ćemo uskoro trošiti manje plina.
"Dobro je da idemo prema toplijem vremenu pa cijene energije neće biti toliko izazovne. Režije obično rastu sporije, dijelom zbog državne regulacije. Dakle, učinak se širi kroz cijelo gospodarstvo, ali postepeno", kaže Vušković.
U utorak je iz Državnog zavoda za statistiku (DZS) stigla prva procjena inflacije u veljači.
Prema toj procjeni, cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju mjerene indeksom potrošačkih cijena u odnosu na veljaču 2025. godine bile u prosjeku veće za 3,8 posto, a u odnosu na siječanj za 0,3 posto. Inflacija je ubrzala u odnosu na protekla dva mjeseca.
"Na globalnu cijenu nafte ne možemo utjecati"
Na pitanje bi li inflacija u Hrvatskoj (prema Eurostatu - druga najveća u eurozoni, nap.a.) mogla dramatično porasti zbog situacije na Bliskom istoku, ekonomski analitičar Vušković napominje kako to ponajprije ovisi o tome koliko će ondje trajati kriza.
"Kratkoročni skok cijena energenata može blago pogurati inflaciju, ali bez većeg šoka. Problem nastaje ako visoke cijene potraju mjesecima i počnu se ugrađivati u sve troškove. Hrvatska je danas nešto otpornija nego prije nekoliko godina, ali na globalnu cijenu nafte ne može utjecati", kazao je.
