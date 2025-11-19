Hrvatski grad osvojio titulu "Europski zeleni pionir pametnog turizma"

"Ovo priznanje rezultat je dugogodišnjeg rada i jasne vizije koju smo započeli razvijati 2017. godine. Tada smo pokrenuli projekt 'Respect the City', u vrijeme kada je Dubrovnik bio suočen s velikim izazovima prekomjernog turizma. Kroz sustavno upravljanje brojem posjetitelja, uvođenje pametnih rješenja, digitalizaciju i snažan fokus na održivost uspjeli smo transformirati način na koji se upravlja destinacijom. Interes stručnjaka i institucija Europske unije na predstavljanju u Bruxellesu još je jednom pokazao da je dubrovački model prepoznat kao jedan od najuspješnijih u Europi ", rekao je ovom prigodom dubrovački gradonačelnik Mato Franković.