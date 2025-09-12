Energetska infrastruktura
Ivan Brodić: Izostanak sveobuhvatnih novih mjera za energente neće povećati inflaciju, naprotiv
Energetska infrastruktura bila je od početka važna, a sad je postala ključna poluga u obrani Ukrajine, u razgovoru za N1 Studio uživo naglasio je Ivan Brodić, glavni urednik portala energypress.net.
U posljednjih nekoliko tjedana ukrajinska strana onesposobila je naftovod Družba, jedan od najvećih na svijetu, a kontinuirani napadi novorazvijenim dalekometnim projektilima oštetili su niz ruskih rafinerija te uništili dio kapaciteta ruskih naftnih skladišta.
Kako Ivan Brodić ističe, premda se Vladimir Putin pokušava okrenuti Indiji i Kini, kapaciteti naftovoda i plinovoda u tom smjeru i dalje su relativno slabašni da bi mogli nadoknaditi gubitke na europskom tržištu. K tome, veće količine ne znače nužno dramatično veću zaradu, s obzirom na popuste koje uživaju Indija i Kina.
"Bez obzira što postoji veliki plinovod Snaga Sibira, on još uvijek nije dovoljan za ono što bi zapravo Rusi htjeli - nadomjestiti lukrativno tržište Europe s tržištem Dalekog Istoka, odnosno dvije najmnogoljudnije zemlje na svijetu. Ne samo što infrastruktura nije dovoljna, nego nakon svih tih europskih paketa sankcija, mislim da je sada 19-ti po redu, oni još uvijek nisu u stanju pregovarati oko cijena koje i dalje ostaju prilično niske za njih, a i ovaj drugi profil Snage Sibira koji je tako trijumfalno najavljen prije nekoliko dana, jest puno dulji, nešto većeg kapaciteta, ali neće biti "bankabilan" ako se ne dogovore neki dugoročni ugovori, a tu je Kina u puno boljoj poziciji u cjenovnom smislu," objašnjavajući da će trebati godine za izgradnju, tako da zapravo taj dogovor ne donosi nikakve trenutačne dobitke.
"U kratkoročnom i dugoročnom smislu sigurno ne, svi veliki infrastrukturni projekti grade se barem nekoliko godina, tako da, iako je najava prilično važna i za Rusiju i za Kinu, ona u ovom trenutku nije nikakav game-changer, osim u geopolitičkom smislu, u nekom tješnjem savezu Rusije i Kine, koje će u budućnosti biti sve bliže," ističe Brodić. Što se tiče Indije, ona se ponaša oportunistički kako bi nabavila jeftine energente za ubrzano rastuće gospodarstvo, no, ono bi moglo biti jako pogođeno kad bi Trump doista udario sekundarnim carinama onako kako je najavljivao. U samoj Rusiji, indikativni su redovi pred benzinskim postajama na raznim lokalnim razinama, što govori da su ukrajinski napadi stvorili doista nezanemarive poremećaje.
"Udar je velik. Ako se u nekim europskim dijelovima Rusije javljaju takvi redovi, onda je jasno da je manjak takav da se percipira i na ulici, tako da bi to moglo postati problematično za vlastodršce u Kremlju," kaže Brodić, dodajući da su ukrajinski napadi postali problematični i za Slovačku i Mađarsku koje nisu sretne što se situacija obrnula u srednjoj Europi te će sve više ovisiti o hrvatskoj ključnoj infrastrukturi, koja je, unatoč mađarskim javnim negodovanjima, sasvim dovoljna za zadovoljiti njihove aktualne potrebe.
"Sumnje iz Budimpešte do sada su bile više okrenute dobivanju neke dobre pozicije pred neke konačne pregovore, nego što su bile potkrijepljene podacima. ne treba omalovažavati ni njihovu stranu, ali je činjenica da su Janaf i terminal za ukapljeni plin u mogućnosti servisirati potrebe Srednje Europe, a ne treba zaboraviti niti na to da Mađarska i Slovačka imaju poveznicu na poljske terminale, pa bi one u takvoj situaciji trebale biti potpuno zadovoljene," zaključuje Brodić, ističući da je EU proglasila hrvatsku infrastrukturu ključnom za opskrbu Srednje Europe, to su sada postali strateški projekti, no to ne znači da nervoza s mađarske strane nije prilično razumljiva.
S druge strane, mnogo se piše o tome kako dogovor Putina i Xija znači da Europa definitivno ostaje bez jeftinog ruskog plina, no, unatoč projekcijama katastrofičara o kolapsu EU i ruskoj zimi u Europi, ništa od tih predviđanja nije se ostvarilo - energenata ima dovoljno.
"Katastrofičari bi vjerojatno bili u pravu kad bismo živjeli u mirnodopskom vremenu i da smo se odrekli energenata s istoka bez dovoljno infrastrukture za prihvaćanje energenata iz drugih pravaca, cijena bi se vrlo vjerojatno drastično odrazila ne samo na energetski nego i na industrijski sektor. Međutim, svjedoci smo da se Europa dosta dobro pripremila, što se tiče skladišta i ukupne infrastrukture, tako da se u smislu burzovne reakcije nije dogodilo ništa dramatično osim one prve, 2022. godine," ističe Brodić, napominjući da trenutačno nema razloga za zabrinutost, "Što se tiče cijena danas, vidjet ćemo u kojem smjeru će se to odvijati, no trenutačno ima dovoljno energenata na tržištu, cijene padaju i zbog toga bismo svi trebali biti sretni, izuzev onih koji se bave eksploatacijom ugljikovodika, jer kad cijena padne ispod određene razine, njihova isplativost postaje upitna. Pogotovu se to odnosi na američke energente iz nekonvencionalnih izvora i tu treba tražiti razloge zašto Saudijska Arabija i saveznici ponovno šalju količine iznad dogovorenih, kako bi srušili cijenu te svojeg glavnog konkurenta na najlukrativnijem, europskom tržištu doveli u probleme."
Što se tiče Hrvatske, očito je da vlada smatra da nema više razloga subvencionirati građane na način na koji je to radila u proteklom razdoblju nudeći im kišobran kakav u nekim drugim europskim državama nije postojao. No, ovih dana postavlja se pitanje je li očekivani novi paket mjera nešto što smanjuje ili potiče inflaciju.
"Što se tiče mjera vlade, one u trenutku ukidanja stvarno nisu dovele do neke dramatične promjene u cijenama energenata, tako da mi se čini da je ta odluka bila dosta dobra. Što se tiče novih mjera, treba vidjeti u kojem smjeru će to ići. Čini mi se da bi sveobuhvatnije mjere vlade bile nepotrebne. Možda je dobar put ovo što je HUP predložio - da se pomaže samo onima koji su ispod određenog cenzusa. Čini mi se da u svakoj sljedećoj mjeri ne bi smjela biti ona greška koja je bila u svim prošlim mjerama, a to je napad na marže distributera," upozorava Brodić, koji zaključuje da izostanak mjera u punom opsegu neće proizvesti veće cijene, "Ja isto vjerujem da bi to trebalo smanjiti inflaciju, jer kao što smo svjedoci, nije došlo do nekog dramatičnog cjenovnog potresa na tržištu kada su se mjere ukinule. Razumijem građane koji u njima vide određenu sigurnost, no čini mi se da je poštena tržišna utakmica najbolja sigurnost za potrošače."
