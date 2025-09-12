Ivan Brodić: Izostanak sveobuhvatnih novih mjera za energente neće povećati inflaciju, naprotiv

"Što se tiče mjera vlade, one u trenutku ukidanja stvarno nisu dovele do neke dramatične promjene u cijenama energenata, tako da mi se čini da je ta odluka bila dosta dobra. Što se tiče novih mjera, treba vidjeti u kojem smjeru će to ići. Čini mi se da bi sveobuhvatnije mjere vlade bile nepotrebne. Možda je dobar put ovo što je HUP predložio - da se pomaže samo onima koji su ispod određenog cenzusa. Čini mi se da u svakoj sljedećoj mjeri ne bi smjela biti ona greška koja je bila u svim prošlim mjerama, a to je napad na marže distributera," upozorava Brodić, koji zaključuje da izostanak mjera u punom opsegu neće proizvesti veće cijene, "Ja isto vjerujem da bi to trebalo smanjiti inflaciju, jer kao što smo svjedoci, nije došlo do nekog dramatičnog cjenovnog potresa na tržištu kada su se mjere ukinule. Razumijem građane koji u njima vide određenu sigurnost, no čini mi se da je poštena tržišna utakmica najbolja sigurnost za potrošače."