OBJAVI POBJEDU PA ZOVE U POMOĆ
Je li Trumpova prijetnja NATO-u i saveznicama 'prazna puška'?
U rat protiv Irana, koji su SAD i Izrael pokrenuli prije više od dva tjedna najavljujući da neće potrajati duže od četiri tjedna, američki predsjednik Donald Trump sada je pozvao i saveznike.
U razgovoru za Financial Times objavljenom u nedjelju, Trump je poručio zemljama koje naftu i plin uvoze iz zaljevskih zemalja, a ista im stiže kroz Hormuški tjesnac koji je Iran zatvorio na početku sukoba, da bi trebale pomoći.
"Bilo bi primjereno da oni koji imaju koristi od (Hormuškog) tjesnaca pomognu kako se tamo ne bi dogodilo išta loše", kazao je Trump.
Posebno se obratio kineskom vodstvu kazavši kako bi volio znati hoće li pomoći budući da Kini 90 posto nafte stiže kroz Hormuz.
"Možda ćemo odgoditi putovanje", dodao je sugeriravši mogućnost odgode velikog kinesko-američkog summita zakazanog za kraj ožujka u Kini.
Šalje zahtjeve i prima odbijenice
Oštru poruku Trump je poslao i članicama NATO-a kazavši kako bi njihov negativan odgovor na njegov zahtjev imao "vrlo loše posljedice za budućnost NATO-a".
Trumpov poziv za osiguravanje prolaza kroz Hormuški tjesnac, što bi praktički značilo ulazak u sukob, zasad su odbili Japan i Australija, američke saveznice izvan NATO-a. I Njemačka je potom odbila Trumpa.
"To nije rat NATO-a. NATO je obrambeni savez. Širenje borbenih operacija nosilo bi velike rizike za druge partnere na Bliskom istoku i u Zaljevu", izjavio je glasnogovornik njemačke vlade.
No Njemačka ne raspolaže onako snažnom ratnom mornaricom kakvu imaju Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Španjolska i Italija. Te zemlje imaju nosače aviona, a i bliže su Bliskom istoku.
"Nitko se u ovom trenutku ne želi upustiti u to"
Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić kaže kako nije posve jasno što Trump točno traži od saveznika iz NATO-a.
"Ključno je pitanje traži li od njih da se uključe u borbu s Iranom ili nešto drugo. Međutim, što god da je, posve je jasno da nitko neće tamo ići sve dok traje sukob. Možda tek u nekoj fazi kada završe zračni udari na Iran, ako bi Iran nastavio blokirati Hormuški tjesnac. U ovom trenutku nitko se neće upuštati u odlazak tamo jer brodovi koje bi poslali istog bi trena postali mete za gađanje", ističe.
Trump je, dodaje Avdagić, u problemima jer ga s jedne strane pritišću svi koji su nezadovoljni rastom cijena nafte, dok s druge strane ne može zastaviti sukob bez vidljive pobjede.
"Situacija nije ništa bolja nego prvog dana napada"
Avdagić podsjeća da se Trump s istim zahtjevom obratio i Kini prijeteći da će otkazati sastanak sa Xi Jinpingom na kojemu bi trebalo biti riješeno jako puno stvari između Kine i SAD-a.
"Sve to govori da je Trump pod velikim pritiskom pa od svih traži da uđu u sukob i olakšaju mu situaciju. No osim otpuštanja rezervi nafte, što su brojne države već učinile kako bi olakšale situaciju na tržištu te zaštite američkih baza u okolici Irana, teško da će itko učiniti nešto više sve dok traje napadi na Iran. Kada napadi završe, onda je to posve druga priča. No zasad je tamo ratna zona", kazao je.
Avdagić napominje kako Trump za napad na Iran nema čak ni političku potporu u SAD-u.
"U tom smislu i reperkusije prema bilo komu, o kojima govori, treba uzeti s rezervom. Trump je ušao u ovaj sukob bez drugih saveznika osim Izraela, a situacija danas nije ništa bolja nego što je bila prvog dana napada. Za one koji bi se sada uključili, bilo bi to smrtonosno", smatra Avdagić.
Usporedbe s bombardiranjem Srbije
Trump je već nekoliko puta od početka napada na Iran proglasio pobjedu iako borbe još traju i ne čini se da će ubrzo završiti. Neki američki mediji tvrde da se sprema proglasiti lažnu pobjedu nad Iranom.
"U ovom slučaju najprije treba definirati što je pobjeda. Ako je to uništenje iranske mornarice, onda je pobijedio. Ali ako je pobjeda ono što je najavio prvoga dana napada (rušenje režima u Teheranu, nap.a.), to se još nije dogodilo. U ovom trenutku očito se radi na tome da se Iran oslabi što je više moguće", ističe Avdagić.
Pritom iznosi usporedbu s NATO-ovim bombardiranjem Srbije, odnosno tadašnje Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine, koje je trajalo 76 dana.
"Toliko je vremena trebalo za slomiti Slobodana Miloševića da povuče snage s Kosova. Potom je trebalo još godinu dana da padne i sam Milošević. A Iran je daleko veća zemlja od Srbije s više od 90 milijuna stanovnika i puno većim političkim i društvenim pritiskom na građane nego što je bilo u Miloševićevoj Srbiji. Osim toga, Iran je spremniji za dugotrajnije ratovanje."
"Trump traži pobjedu koju proglašava svakodnevno"
Nejasno je, kaže Avdagić, što Trump može dalje učiniti. Hoće li zauzeti otok Kharg na sjeveru Perzijskog zaljeva, gdje je glavni izvozni terminal iranske nafte?
"U tom slučaju nije isključena mogućnost da Iranci sami raznesu tamošnju naftnu infrastrukturu i pitanje je što bi se potom događalo. Iran se ne predaje, Trump traži pobjedu koju proglašava svakodnevno, a svima je već velika nelagoda zbog rasta cijena nafte i bit će još veća. Neke zemlje već plaćaju visoku cijenu goriva koja će se lančano prebaciti i na druge proizvode. Ta cijena vjerojatno neće biti strašno visoka, ali će se događati i svi ćemo je u nekom trenutku plaćati. Dio već sada plaćamo", ustvrdio je Avdagić.
