Još se gasi požar na brodu u Bajnicama, oko njega postavljene brane

Još se gasi požar koji je u utorak kasno navečer buknuo na brodu na vezu u luci Bajnice kod Omiša, a oko njega su postavljene brane da gorivo ne bi prodrlo u more, doznaje se od vatrogasaca i Lučkog kapetana Željka Kuštere.
Policija je kazala da je u tijeku postupanje vatrogasaca i djelatnika Lučke kapetanije nakon čega će se, kada za to budu ostvareni uvjeti, obaviti očevid na mjestu događaja.
Požar na brodu Amadeus, koji plovi pod hrvatskom zastavom i djelatnost mu je turistička, planuo je u utorak oko 22 sata, a u gašenju sudjeluju domicilna dobrovoljna vatrogasna društva.
Sinoć je požar bio u jednom trenutku i lokaliziran, no još nije proglašen ugašenim. Navodno za vrijeme požara nitko nije bio na brodu i još se ne zna gdje je točno bio centar požara.
Kapetan Lučke kapetanije Željko Kuštera za Hinu je rekao da je najvažnije da nema ljudskih žrtava niti ozlijeđenih te da nema onečišćenja mora.
"Naloženo je i napravljeno postavljanje brana oko broda. Na terenu je s vatrogascima i dalje djelatnik kapetanije koji nadzire hlađenje oplate broda kako bi se do kraja sanirao požar. Odradili smo logistički dio pazeći da ne bude onečišćenja, te je taj dio luke pod nadzorom", kazao je Kuštera.
