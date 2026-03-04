Još se gasi požar na brodu u Bajnicama, oko njega postavljene brane

"Naloženo je i napravljeno postavljanje brana oko broda. Na terenu je s vatrogascima i dalje djelatnik kapetanije koji nadzire hlađenje oplate broda kako bi se do kraja sanirao požar. Odradili smo logistički dio pazeći da ne bude onečišćenja, te je taj dio luke pod nadzorom", kazao je Kuštera.