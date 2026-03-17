Možemo li se obraniti?
Kalinić: Zašto bi prosječan Hrvat išao u rat? Da zaštiti ono što je opljačkano u privatizaciji?
Stručnjak za sigurnost i bivši šef Ureda za upravljanje kriznim situacijama u Zagrebu Pavle Kalinić gostovao je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića.
Suvremeno oružje kao preduvjet obrane
Pavle Kalinić komentirao je naoružavanje Srbije i odnose s Hrvatskom: "MiG-29 je zrakoplov prošlog svršenog stoljeća, Rusi ga u ratu protiv Ukrajine nisu koristili u potpunosti jer je to prošlo vrijeme, bez obzira kakav je upgrade na njemu napravljen. Hrvatska treba imati strategiju nacionalne sigurnosti, protuzračnu obranu. Fregata po meni ne dolazi u obzir, širina Jadrana je 250 kilometara, to je prevelik cilj. Trebamo imati raketne sustave, proturaketne sustave da možemo i ovo eliminirati. Ako se stvarno radi o supersoničnim raketama, to je veliki problem. To čak i Patrioti i sustav THAAD koji ima SAD, imaju učinkovitost 50 posto u rušenju. Mi s našim susjedima ne trebamo imati ovaku retoriku, ali to je retorika koju ima govornik iz Gline, radi se o tome da on to radi za domaću javnost i da ojača svoju poziciju. Mi ne trebamo gledati tko što priča nego imati zadovaljajuću obranu. Preduvjet obrane je da se kupuje suvremeno oružje. Tenkovi u uvjetima raketnih sustava ne znače ništa."
"Domovinski rat je naš ponos, ali svršeno vrijeme i od toga nemamo ništa"
"Ne možemo nabavljati oružje vezano uz Domovinski rat. Domovinski rat je naš ponos, ali to je svršeno vrijeme. Puno nam je značajniji protuzračni sustav da se možemo obraniti. Moramo imati skloništa za stanovništvo, moramo imati hranu. Mi imamo hrane za 200 tisuća ljudi za 40 dana. Predlagao sam da sa susjedima moramo potpisati pakt o nenapadanju, to nije veliko jamstvo, ali je pokazatelj da Hrvatska nema aspiracija prema nikome, ali da nećemo dozvoliti nikome da ima aspiracije prema nama. Nema razloga da ratujemo, mi smo mala nacija u sustavnom opadanju. Imate i jako velik broj iseljavanja iz Republike Hrvatske.", dodao je.
Komentirao je i koliko dugo Hrvatska zna za postojanje sustava koje je Srbija nabavila od Kine: "Prema nekim informacija zna preko šest mjeseci, a onda ispadne da su to drugi pročitali u novinama. Kada se radi o kineskom oružju, malo se teže dolazi do informacija, zbog jezičnih barijera i što se Kinezi baš ne hvale previše s tim što daju."
"Hrvatska nema oružje koje to može srušiti"
Ima li Hrvatsku obranu za takvu vrstu oružja?
"Obavještajna struktura u NATO-u to zna i bez nas. Njihove procjene su hoće li omogućiti Hrvatskoj sustave za obranu od tog oružja. Hrvatska u ovom trenutku ne raspolaže s oružjem koje to može srušiti", navodi Kalinić.
Ima li Zagreb skloništa?
"Hrvatska ima skloništa, ali u zadnjem Zakonu o civilnoj zaštiti ona su u potpunosti izbačena. To je ostalo iz bivše države, ali bio je veliki pritisak građanskog lobija da se ne rade skloništa, nego da to budu garaže. Podzemne garaže također se mogu koristiti za skloništa. Mi bismo, ako bi se htjeli pripremiti, trebali imati ozbiljnije investicije što se tiče dubljeg pravljena bunkera", govori.
"1991. smo bili puno pripremljeniji"
"Prema informacijama koje ja imam, sedam do osam posto stanovništva se moglo skloniti u ta skloništa. Ta skloništa su devastirana, njihova zadnja funkcija je bila 1995., pljačkana su. To bi trebalo vratiti na tvorničke postavke i to se da napraviti. Mi smo 1991. bili puno pripremljeniji nego što smo sada, imali smo kvalitetnije ljude. Franjo Tuđman je bio bivši general JNA i znao je operativu. Sadašnja ekipa koja vodi Hrvatsku, ako pogledate policiju koju imamo, 91. s dragovoljcima imali smo bolju poziciju. Imali smo 30 tisuća dragovoljaca koji su se sami uključili u postrojbe, nije bila mobilizacija. Po međunarodnom pravu su nas mogli tretirati kao teroriste i da smo izgubili rat, svi bismo bili eliminirani."
Kalinić je komentirao prepucavanje Ministarstva obrane i Ureda predsjednika Republike Hrvatske o broju pripadnika Oružanih snaga i rekao da se radi o "neozbiljnim ljudima."
"Zašto bi sada jedan prosječan Hrvat trebao otići u rat? Da zaštiti ono što je opljačkano u privatizaciji zadnjih 30 godina? Nema nikakvog razloga. Prvo, gospodo, da riješimo pitanje ratnih profitera pa tek onda možemo zahtijevati od nekoga da gine za Hrvatsku."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare