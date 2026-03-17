Kalinić: Zašto bi prosječan Hrvat išao u rat? Da zaštiti ono što je opljačkano u privatizaciji?

Pavle Kalinić komentirao je naoružavanje Srbije i odnose s Hrvatskom: "MiG-29 je zrakoplov prošlog svršenog stoljeća, Rusi ga u ratu protiv Ukrajine nisu koristili u potpunosti jer je to prošlo vrijeme, bez obzira kakav je upgrade na njemu napravljen. Hrvatska treba imati strategiju nacionalne sigurnosti, protuzračnu obranu. Fregata po meni ne dolazi u obzir, širina Jadrana je 250 kilometara, to je prevelik cilj. Trebamo imati raketne sustave, proturaketne sustave da možemo i ovo eliminirati. Ako se stvarno radi o supersoničnim raketama, to je veliki problem. To čak i Patrioti i sustav THAAD koji ima SAD, imaju učinkovitost 50 posto u rušenju. Mi s našim susjedima ne trebamo imati ovaku retoriku, ali to je retorika koju ima govornik iz Gline, radi se o tome da on to radi za domaću javnost i da ojača svoju poziciju. Mi ne trebamo gledati tko što priča nego imati zadovaljajuću obranu. Preduvjet obrane je da se kupuje suvremeno oružje. Tenkovi u uvjetima raketnih sustava ne znače ništa."