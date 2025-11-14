Kaos na A1: Sudarila se tri automobila, službe na terenu

Na autocesti A1 kod Karlovca došlo je do prometne nesreće na vijaduktu Drežnik u smjeru Zagreba.
Sudarila su se tri automobila, a vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Na terenu su Hitna pomoć i policija, potvrdila je karlovačka policija za 24sata.
"Prometna nesreća na autocesti A1 na vijaduktu Drežnik u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom, uz ograničenje brzine od 40 km/h", piše HAK.
