Kaos na A1: Sudarila se tri automobila, službe na terenu

N1 Info
14. stu. 2025. 09:18
Nikola Mraovic/PIXSELL/Ilustracija

Na autocesti A1 kod Karlovca došlo je do prometne nesreće na vijaduktu Drežnik u smjeru Zagreba.

Sudarila su se tri automobila, a vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Na terenu su Hitna pomoć i policija, potvrdila je karlovačka policija za 24sata.

"Prometna nesreća na autocesti A1 na vijaduktu Drežnik u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom, uz ograničenje brzine od 40 km/h", piše HAK.

A1 policija prometna nesreća

