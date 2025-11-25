Koliko će eskploziva trebati za rušnje Vjesnika? "Nestat će u 15-ak sekundi"

"Dva su kanala ključna kod procjene vremena. Jedan je administrativno-upravni, koji podrazumijeva sve papire, dokumentacije, suglasnosti, vođenje projekta, i to je dio u kojem Ministarstvo daje podršku. Drugi je tehničko-sigurnosni, to je kad se odluči kako će se rušiti, ali tu je onda još niz mjera koje se odnose na zaštitu okolnog prostora, informiranje javnosti, treba postaviti tehničke barijere... – objašnjava Dobrilović, koji još ne zna kad će stručnjaci s Rudarskog fakulteta moći ući u neboder kako bi počeli izračune. A koliko kilograma eksploziva će postavljati? Na ciglani je to bilo 35 kilograma, dok se na katedralu, kad se minirao sjeverni toranj nakon potresa, stavilo 48 grama eksploziva pentrita.