Kovačević: Orbanov debakl ujedno je i Trumpov debakl
Gost naše Nine Kljenak u N1 studiju uživo bio je Božo Kovačević, geopolitički analitičar i bivši diplomat. Razgovarali su o izborima u Mađarskoj, očekivanjima od nove vlade Petera Magyara i ratu u Iranu, posebice Hormuškom tjesnacu.
"Ovaj izborni rezultat je dugo očekivana dobra vijest iz Mađarske. Ta dobra vijest povezana je s nizom očekivanja, za koja u ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću reći u kojoj mjeri će je premijer Peter Magyar ostvariti", kazao je Božo Kovačević, osvrnuvši se za početak na rezultate izbora u Mađarskoj.
Izbori u Mađarskoj
Ukratko je skicirao sve promjene koje bi se mogle očekivati od nove vlasti u Budimpešti.
"Ponajprije u vezi s EU-om, očekivanje je da će nova mađarska vlada povući niz veta koje je Viktor Orbán postavio. To je povezano i s očekivanjem Mađarske o deblokadi mnogih milijardi europskog novca koji zbog Orbanove politike nije stizao u Mađarsku. Drugo, tu je pitanje uklopivosti Mađarske u zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije. Pretpostavljam da će Magyar po tom pitanju u najvećoj mjeri promijeniti dosadašnje politike. Znamo da je dio njegovog uspjeha objašnjiv time što veliki broj Mađara nije podnosio Orbanovo blisko savezništvo s Rusijom."
"Debakl Donalda Trumpa"
Dodao je i kako će Orbánov poraz biti razočaranje za Rusiju, ali i veliki udarac za SAD, posebnice Donalda Trumpa.
"Rusija će biti razočarana, a ovaj Orbanov debakl je ujedno i Trumpov debakl. On se, ne samo slanjem državnog tajnika i potpredsjednika, i osobno uključio u jedan Orbanov predizborni skup. Orban je na neki način bio uzor Trumpu, nadam se da je ovaj Magyarov uspjeh ujedno i putokaz Amerikancima kako da se riješe Trumpa. Cijena koju su druge političke snage morale platiti za ovaj uspjeh zasad nije sasvim poznata. O tome ćemo moći suditi kada vidimo koje će politike Magyar provoditi."
Kovačević dodaje kako od novog premijera očekuje i promjene ne samo izbornih zakona, nego i samog ustava.
"Jedan analitičar je rekao da su mađarski liberali u ime bolje Mađarske odustali od savršene Mađarske. Mislim da će jedan od prvih testova biti ustav. Orban je promijenio ustav ne bi li ga prilagodio vrijednostima svoje stranke. Promijenio je i izborni zakon. Ako želi pokazati da je pravi demokrat, Magyar će promijeniti i taj zakon."
"Okosnica njegove kampanje bila je ta da je Fidesz okupirao sve državne institucije. Nadam se da imenovanje drugih ljudi na te dužnosti neće biti povezano s očekivanjem da premijer Magyar može svoje politike provoditi zloupotrebljavajući institucije poput Orbana", kaže.
"Orbanu nije presudila vanjska politika"
Pa ipak, smatra da ključ poraza dugogodišnjeg mađarskog premijera nije vanjska politika već korupcija i pad životnog standarda u samoj Mađarskoj.
"Slažem se da Orbanu nije presudila vanjska politika već cijene, standard i korupcija, koji ni strogo kontrolirani mediji nisu više mogli prikriti. I nevladine organizacije su bile izravne žrtve Orbanove politike. Je li realno očekivati da se sjedište Središnjeg europskog sveučilišta vratiti iz Beča, kamo ga je Orban protjerao, u Budimpeštu? Mislim da to nije realno očekivati. Hoće li promijeniti politiku ratifikacije Istanbulske konvencije, kako će se odnositi prema nasljeđu trianonske Mađarske, prema mađarskim granicama? Znamo da je Fidesz imao neskrivene iredentističke ambicije. Kako će se odnositi prema diskriminaciji istospolnih brakova? Mnogo toga što je u Mađarskoj na djelu je suprotno načelnim vrijednostima, pravilima i očekivanjima Europske unije", kaže Kovačević.
Osvrnuo se i na to što bi promjena vlasti u Mađarskoj mogla značiti za odnose s Hrvatskom.
"Što se tiče odnosa prema Hrvatskoj, oni su uglavnom definirani repovima pravosudnih procesa i mađarskim neizvršavanjem europskog uhidbenog naloga po pitanju direktora MOL-a. Još i mađarskim inzistiranjem da Hrvatska kroz svoj naftovod pušta naftu koju Mađarska i dalje kupuje od Rusije. Magyar ima prostor za postizanje sporazuma s EU-om."
Pa ipak, ostaje puno otvorenih pitanja, pogotovo zato što Magyar, kako Kovačević kaže, po puno ključnih pitanja ima gotovo pa identične stavove kao Fidesz.
"Magyar nudi Fidesz bez korupcije. Orban je nerazumno prekoračio granicu koju suverenisti ne smiju prekoračiti. On je u kampanji pokazao da namjerno svoj politički opstanak ostavlja lideru jedne druge nacije.
Trump je vjerovao - Netanyahuu
Kovačević se nakon toga osvrnuo i na rat u Iranu te pitanje blokade Hormuškog tjesnaca, što je Trump najavio.
"Možemo očekivati da će Trump prije 15 sati promijeniti odluku, možemo očekivati da će početi novi napadi na Iran. Od predsjednika Trumpa možemo sve očekivati, to ovisi o njegovoj interpretaciji signala s burzi i o njegovoj predodžbi o tome hoće li ovim ili onim potezom povećati svoje osobno bogatstvo."
Kovačević smatra da je Trump prije svega pogriješio jer je vjerovao - izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu.
"Mislim da je Trump na umu imao spektakularni uspjeh u Venezueli i sugestije premijera Netanyahua da su u Iranu sazrele prilike za to da se jednako brzo promijeni režim. Vjerujem da je Trump očekivao kratkotrajnu vojnu intervenciju. Pritom, što je slučaj od 2018., nije vjerovao svojim vojnim stručnjacima ni analitičarima, vjerovao je samo Netanyahuu. Potpuno neozbiljno, bez ikakve strategije, dopustio je da Netanyahu određuje u kojem trenutku i kako će biti korištena američka vojska.
Kada je shvatio da rezultat nije očekivan, počeo je nizati kontradiktorna objašnjenja za povod rata i kontradiktorne ciljeve rata. Zvao je saveznike u pomoć, unatoč tome što je prije toga proglasio pobjedu. Trump smišlja način kako da riješi problem koji je u najvećoj mjeri on izazvao. Pritom međunarodno pravo za njega nije nikakav orijentir. Na iransku najavu naplate pristojbi plovidbe kroz Hormuški tjesnac oduševljeno je reagirao da će to raditi s Iranom i da će tako zaraditi velike novce. Takva reakcija predsjednika najmoćnije države na svijetu u najmanju je ruku djetinjasta, ne mogu to drugačije objasniti", kaže.
Dodaje kako su pregovori u Islamabadu, kamo je Trump poslao JD-ja Vancea, unaprijed bili osuđeni na propast.
"Zatim je, nezadovoljan ishodom pregovora, proglasio američku blokadu tjesnaca. Očekivati da će u jednoj rundi pregovora biti ostvaren rezultat, unatoč suprotstavljenim početnim pozicijama, nerealno je. On je svog potpredsjednika poslao u misiju unaprijed osuđenu na propast."
"Američko-izraelska intervencija suprotna je povelji UN-a i NATO pakta"
Za kraj, Kovačević se osvrnuo na (i)legalnost rata prema međunarodnom pravu i prozvao NATO saveznike koji nisu osudili američko-izraelsku agresiju na Iran.
"Opravdano je pozivati se na činjenicu da se Trump nije konzultirao sa saveznicima prije početka rata, ali još je opravdanije bilo bi ukazati na činjenicu da je američko-izraelska intervencija suprotna povelji UN-a i suprotna povelji NATO pakta, a to europski NATO saveznici nisu rekli."
"Načelno stajalište Europe bi, po mom mišljenju, trebalo biti: mi smo protiv svake agresije, uključujući ove izraelsko-američke na Iran", kaže Božo Kovačević.
Govoreći o sukobu Trumpa s Papom, kaže da su Trump i njegov ministar rata očekivali da će "među američkim vojnicima uspjeti probuditi religijski fanatizam - kršćanski protiv muslimanskog, objašnjavajući da je Trump božji pomazanik koji će u Iranu vatrom Isusu označiti mjesto na kojemu će se vratiti na svijet. Međutim, budući da se Trump ne slaže s aktualnim papom, on je, osim križarskog rata protiv muslimanskog svijeta, spreman pokrenuti religijski rat unutar kršćanskog svijeta. Ne treba zaboraviti da ministar Pete Hegseth na tradicionalno obilježavanje Uskrsa u Pentagonu ovaj put nije pozvao katolike. To znači da Trumpova administracija pokreće vjerski rat između katolika i protestanata.
To je jedinstveno u novijoj europskoj povijesti, nakon 17. stoljeća i Vestfalskog mira, kada je postignuta pomirba između katolika i protestanata, da vladar jedne države, Trump sebe smatra vladarom, a ne predsjednikom, pokušava izazvati vjerski raskol između različitih kršćanskih denominacija i pozvati u rat one kršćane koji njega podržavaju protiv muslimanskog svijeta", zaključuje Kovačević.
