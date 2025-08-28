Lančani sudar na A1: Kolona duga 16 kilometara

Na autocesti A1 kod čvora Donja Zdenčina u smjeru Zagreba dogodio se teži lančani sudar u kojem je sudjelovalo više vozila.
Prema snimci koju nam je poslala čitateljica Večernjeg lista, jedan automobil se potpuno prevrnuo na krov, dok je nekoliko drugih završilo u sudaru jedan za drugim. Na terenu su vatrogasci i policija koji osiguravaju mjesto nesreće, a prema prvim informacijama promet se odvija otežano.
Javio se i čitatelj koji se zatekao u koloni kod Jastrebarskog. "Vozimo se pet na sat već sat vremena, ogromne su gužve. Ljudi voze po zaustavnoj traci", kazao je.
