"Ogromne gužve"

Lančani sudar na A1: Kolona duga 16 kilometara

N1 Info
28. kol. 2025. 13:36
Na autocesti A1 kod čvora Donja Zdenčina u smjeru Zagreba dogodio se teži lančani sudar u kojem je sudjelovalo više vozila.

Prema snimci koju nam je poslala čitateljica Večernjeg lista, jedan automobil se potpuno prevrnuo na krov, dok je nekoliko drugih završilo u sudaru jedan za drugim. Na terenu su vatrogasci i policija koji osiguravaju mjesto nesreće, a prema prvim informacijama promet se odvija otežano.

Javio se i čitatelj koji se zatekao u koloni kod Jastrebarskog. "Vozimo se pet na sat već sat vremena, ogromne su gužve. Ljudi voze po zaustavnoj traci", kazao je. 

A1 Donja Zdenčina HAK prometna nesreća

