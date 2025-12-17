Ljevica prijeti referendumom o 'Bačićevim zakonima'. Evo koliko ih je dosad održano, a koliko odbačeno

Dođe li do prikupljanja potpisa za referendum, pa čak i ako ih bude prikupljeno zakonski dovoljno za raspisivanje referenduma, to još uvijek ne bi značilo da bi ga bilo. Institut referenduma kod nas je prilično zapleten i na putu do njega stoji niz prepreka. U prvom redu kratki rokovi za prikupljanje i često nedokučivih 10 posto potpisa od ukupnog broja birača. Potom i moguća nevaljanost velikog broj prikupljenih potpisa, a na koncu i pravorijek Ustavnog suda koji je u nizu slučajeva odbacivao inicijative zbog neustavnih formulacija predloženih referendumskih pitanja.