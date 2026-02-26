Maro Alavanja: Političku sudbinu Josipa Dabre kroji DORH

"Ćipe stoji pored njega i priča o nestašluku, a prije tjedan dana ga je branio, da nema nikakve veze, da je to sve OK. Razina nekoherentnosti izjava i dijametralno suprotnih stavova iz tjedna u tjedan je u hrvatskoj politici postala ravna onome što se trenutačno događa u Americi, ili u Velikoj Britaniji s Nigelom Farageom, a to je da živimo u postistini. Što si rekao, kad si rekao, više uopće nije bitno, voziš dalje. Podsjećanje i stavljanje u kontekst je jako bitno iz pozicije demokracije. Iz pozicije dugoročne stabilnosti države, a ne samo političke – demokratskih, ljudskih i moralnih standarda jer bez nekog dogovora oko tih stvari imamo potpuni kaos. “