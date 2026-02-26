Komunikacijski stručnjak za N1
Maro Alavanja: Političku sudbinu Josipa Dabre kroji DORH
Komunikacijski stručnjak Maro Alavanja gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o aktualnoj političkoj situaciji.
Oglas
"Trenutačno je u najtežoj poziciji Dario Hrebak. HDZ i Domovinski pokret su pokušali stati na loptu, osim Plenkovića koji je ostavio malo prostora da Josip Dabro na neki način ne bude dio vladajuće koalicije, odnosno govoreći da nije presudan, posebno nakon momenta s Boškom Ban. Domovinski pokret se i dalje nije ispričao, a imao je nekoliko prilika, teško će reterirati nakon svih riječi, pa ne vidim da će se Hrebaku ustupiti neki veći politički prostor za clean exit.", smatra Alavanja.
"Živimo u postistini"
Nadodaje da "zvati ono što je Dabro napravio nestašlukom je vrlo loše opravdanje:
"Ćipe stoji pored njega i priča o nestašluku, a prije tjedan dana ga je branio, da nema nikakve veze, da je to sve OK. Razina nekoherentnosti izjava i dijametralno suprotnih stavova iz tjedna u tjedan je u hrvatskoj politici postala ravna onome što se trenutačno događa u Americi, ili u Velikoj Britaniji s Nigelom Farageom, a to je da živimo u postistini. Što si rekao, kad si rekao, više uopće nije bitno, voziš dalje. Podsjećanje i stavljanje u kontekst je jako bitno iz pozicije demokracije. Iz pozicije dugoročne stabilnosti države, a ne samo političke – demokratskih, ljudskih i moralnih standarda jer bez nekog dogovora oko tih stvari imamo potpuni kaos. “
Clean exit za Hrebaka
Političku sudbinu Josipa Dabre zapravo kroji DORH, smatra.
"Ovisno o DORH-ovim izvidima i optužnici vezano za snimke, ovisi hoće li on biti u Saboru i dio parlamentarne većine. Ako se to dogodi u sljedeća 23 dana, odnosno u Hrebakovom roku, to donekle može biti nekakav clean exit za Hrebaka, ali ostaje činjenica da se nije ispoštovao njegov politički stav."
Alavanja se osvrnuo i na Bošku Ban te najavu otvorenih vrata Daria Zurovca.
"Što se preletača tiče, oni imaju neki stav da se žele boriti za projekte, ali će u nekom trenutku biti politički sankcionirani, na kraju krajeva, svi su manje više bili koji su mijenjali dresove, tako da politička konsekvenca dolazi u trenutku izbora."
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas