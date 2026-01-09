Međimurje obilježilo Dan sjedinjenja s Hrvatskom: "Mi smo danas primjer uspješne regije"

Međimurje je u petak obilježilo Dan sjedinjenja s maticom zemljom Hrvatskom, u spomen na 9. siječnja 1919. kada je na velikoj narodnoj skupštini u Čakovcu donesena odluka o odcjepljenju od Mađarske, a na završnu je svečanost stigao i predsjednik republike Zoran Milanović.
Obilježavanje je započelo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u Macincu, Vratišincu i Prelogu, a središnji dio održan je u Čakovcu svečanom akademijom 'Večer međimurskog identiteta'.
Čakovečka gradonačelnica Ljerka Cividini istaknula je kako su Međimurci u prijelomnom povijesnom trenutku nakon Prvog svjetskog rata iskoristili priliku da sami odluče o svojoj sudbini.
„Velika narodna skupština 1919. pokazala je da ovdje žive Hrvati koji svoju budućnost vide isključivo u zajednici s maticom zemljom”, rekla je Cividini, naglasivši važnost čuvanja povijesne svijesti i prenošenja tih vrijednosti mlađim generacijama.
Međimurski župan Matija Posavec poručio je kako Dan sjedinjenja predstavlja temelj međimurskog identiteta i trajnu vrijednost.
„Međimurje je mjesecima i godinama ranije svoju pripadnost pokušavalo dokazati politikom, diplomacijom, uvjeravanjima i dokazima. A kada je sazrio trenutak, tada se odigrala Narodna skupština”, rekao je Posavec, podsjetivši da se 1919. godine na čakovečkom trgu okupilo oko deset tisuća ljudi, unatoč tadašnjim ograničenim mogućnostima komunikacije.
Naglasio je da su kajkavski govor, međimurska popevka i kulturna baština trajni simboli pripadnosti hrvatskom narodu.
„ Međutim, nismo okrenuti samo prošlosti, mi smo danas itekako primjer uspješne regije koja spaja tradiciju s modernim, prije svega s održivim razvojem, s brigom i prema okolišu, i prema čovjeku”, kazao je Posavec.
Milanović naglasio važnost očuvanja međimurske tradicije i identiteta
Predsjednik Zoran Milanović rekao je kako se povijest Međimurja mora promatrati u kontekstu vremena u kojem se odvijala.
„Hrvatska je u dobroj mjeri svoje državno pravo, svoj zahtjev, svoje traženje i u traženjima naroda i kasnije zahtjevanjima naroda, bazirala na povijesnom pravu na državu. Ne na krvi, ne na tlu, ne na istom genetskom porijeklu, to je nedokazivo, nego na državnom pravu koje je kontinuirano”, rekao je Milanović, dodavši da Hrvatski sabor kao institucija nikada nije prestao postojati.
Govoreći o priključenju Međimurja tadašnjoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, ocijenio je da je to u tom povijesnom trenutku bilo jedino moguće rješenje.
„Ta država nije bila idealna, ali je bila instrument koji je vodio prema onome što danas imamo - samostalnoj hrvatskoj državi”, rekao je predsjednik.
Čestitajući Dan sjedinjenja Međimurja s Hrvatskom, naglasio je važnost očuvanja međimurske tradicije i identiteta.
„Međimurje je jedinstvena hrvatska pokrajina i važno je da nastavite njegovati te vrijednosti”, poručio je predsjednik Milanović.
