"Koalicija voljnih"

Plenković iznio svoje viđenje uvjeta koji bi doveli do mira u Ukrajini

author
Hina
|
17. kol. 2025. 18:33
Volodimir Zelenski i Andrej Plenković
Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Ukrajini je potreban održiv mir koji poštuje njenu teritorijalnu cjelovitost i međunarodno pravo, poručio je hrvatski premijer Andrej Plenković nakon sudjelovanja na videokonferenciji čelnika Koalicije voljnih u nedjelju.

"Istaknuo sam da nastavljamo pružati podršku postizanju pravednog i održivog mira koji će poštivati međunarodno pravo i teritorijalni integritet Ukrajine, uz dugoročna sigurnosna jamstva", napisao je hrvatski premijer na X-u.

„To je važno i radi zaštite zajedničkih vrijednosti, kao i europske i globalne sigurnosti“, dodao je Andrej Plenković

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju je stigao u Bruxelles, gdje je uz predsjednicu Europske komisije videovezom raspravljao s europskih saveznicima o mirovnom sporazumu do kojeg pokušava dovesti predsjednik SAD-a nakon sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom prošlog petka.

Plenković se na sastanku pridružio među ostalima francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu, britanskom premijeru Keiru Starmeru, talijanskoj premijerki Giorgiji Meloni i glavnom tajniku NATO-a Marku Rutteu.

Zelenskij sutra putuje u Bijelu kuću na sastanak s predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom, a pridružit će mu se i i francuski i finski predsjednik Macron i Alexander Stubb te talijanska šefica vlade Meloni i britanski premijer Keir Starmer, prenijele su agencije, koje navode da u Washington ide i glavni tajnik NATO-a Rutte.  

"Koalicija voljnih" okuplja većinu velikih europskih zemalja, EU, NATO i neeuropske zemlje kao što je Kanada.

Andrej Plenković Rusija Ukrajina Volodimir Zelenski rat u Ukrajini

