Odakle pojam "banana-republika"?

Ogromna američka potrošnja, tvrdi ona, rezultat je „kolonizacije svega — od zemlje do atmosfere. Drugim riječima: banane, odnosno kolonijalna eksploatacija, učinile su SAD onim što je danas.“ Dodaje kako se u samom SAD-u nerado uopće govori o dugoj povijesti potpore Washingtona državnim udarima diljem Latinske Amerike i svijeta. Mnogo prepričavaju i vic koji je kružio Latinskom Amerikom nakon događaja na Kapitolu: „Zašto u SAD-u nikada nema državnog udara? Zato što ondje nema američkog veleposlanstva.“