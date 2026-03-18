STANJE U PRAVOSUĐU
Mišel Jakšić: U teoriji, rasplet postoji. Škare su kod HDZ-a i vladajuće većine
Saborski zastupnik SDP-a, član saborskog Odbora za pravosuđe Mišel Jakšić gostovao je u "Novom danu" kod našeg Tihomira Ladišića i komentirao stanje u pravosuđu.
Podsjetimo, ni treći pokušaj predsjednika Odbora za pravosuđe Nikole Grmoje (Most) da se predsjedniku Republike uputi mišljenje o tri saslušana kandidata za predsjednika Vrhovnog suda nije prošao jer su zastupnici vladajuće većine i ovog utorka izglasali da se ta točka skine s dnevnog reda sjednice.
"U teoriji, rasplet postoji. Škare su kod HDZ-a i vladajuće većine, a taj rasplet je da prihvate Ustav, da prihvate da ovo nije jednopartijska iliti njihova država, da se vratimo u okvir čuvanja institucija, da normalno razgovaramo i donesemo odluke u skladu s Ustavom i zakonima RH. Ovo što danas imamo je apsolutno silovanje demokracije, silovanje procedure i institucija. Vrlo teška riječ, ali vodi sve prema tome da se netko se malo zaigrao jer eto, baš bi bilo fora da smo država - to sam ja.
To tako u demokraciji ne ide, ako ne možemo respektirati jedni druge, ako ne možemo respektirati Ustav koji su nam neki drugi ostavili na čuvanje, onda je pitanje svih pitanja tko je tu zbog države, tko je tu zbog građana, a tko je tu isključivo i jedino zbog vlasti, fotelja i partikularnih interesa. To je danas HDZ i njihova klika", rekao je Mišel Jakšić.
Vezani izbori za suce
Jakšić je rekao da je činjenica da HDZ teško funkcionira kad je u oporbi. "To vidimo na lokalnoj razini, a to sad vidimo i na nacionalnoj razini koliko im teško pada što su doživjeli fijasko na predsjedničkim izborima. Zoran Milanović po Ustavu ima određene ingerencije u funkcioniranju institucija. Jedna od njih je Vrhovni sud, gdje je on taj koji ima ovlast predlaganja. Sjetimo se kakvu smo paradu imali prije četiri godine, jer eto kako bi on sad predlagao predsjednika Vrhovnog suda", rekao je.
Premijerovo uvjetovanje vezanja izbora ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda nazvao je "putem u bezdan".
Istaknuo je da oporba ne želi razgovarati o nečem što je vanustavno. "Ustavni sud je temelj nekakvog dogovora. Andrej Plenković je htio poslati neke snažne političke poruke, možda je to i njemu trebalo da zatvori bokove unutar HDZ-a, da pokaže da je on jedini iskonski i istinski borac za hrvatsku ekstremnu desnicu i doveo se u situaciju iz koje se teško izlazi van bez da mora reći da mora reterirati", istaknuo je.
Dodao je da je ovo put u pravosudnu krizu. "Ne razumijem Andreja Plenkovića, koji je puno iskusniji političar od mene, da je zaronio u takav komunikacijski gaf. Ali, to je njegov problem koji sad prerasta u problem države", rekao je o izboru ustavnih sudaca u "sustavu 2:1".
Vijeće za obranu
Komentirao je i sazivanje Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu. "Ta se sjednica trebala održati puno ranije i to je državnička odgovornost koju imaju i Zoran Milanović i Andrej Plenković. Bez obzira voljeli se ili ne i što mislili jedan o drugome. Općenito je smiješno, a u drugom koraku strahotno ponašanje koje je nametnula Vlada HDZ-a na poljima vanjske politike i obrambeno-sigurnosne politike RH", poručio je.
Boška Ban u Sabor je ušla na listi SDP-a, a nedavno je prešla u HDZ-ovu većinu. "Sretno joj bilo, nije ni prva, a nažalost ni zadnja koja je to napravila. Njezina je odluka i njezina stvar da li se može nositi s time", kazao je.
Nedavno se u medijima pisalo o mogućnosti prijevremenih izbora. "S obzirom da se ova većina pretvorila u žetoneriju, očito imamo i prijepore u samom HDZ-u, ne bi me ništa iznenadilo. Ali, poznavajući Plenkovićev modus operandi, on će čekati do zadnjega. Jer je to previše van nekog njegovog ziheraškog okvira", zaključio je.
