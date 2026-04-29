Nova emisija na N1 posvećena umjetnoj inteligenciji. Gledajte AI Central Point

Sutra u 20 sati na N1 televiziji moći ćete pogledati prvu epizodu nove emisije, AI Central Point, posvećene moralnim i etičkim pitanjima uz umjetnu inteligenciju. Aco Momčilović, edukator u području umjetne inteligencije i autor ove emisije, u programu Novog dana je najavio što gledatelji mogu očekivati.
"Emisija služi da pokaže da je umjetna inteligencija prešla iz budućnosti u sadašnjost. Moja ideja je bila da trebamo imati jedan ozbiljan prostor koji je dobro strukturiran i kontinuiran da možemo razgovarati o toj temi", rekao je Momčilović i dodao da je emisija namijenjena svima.
"Ja bih rekao da je ovo jako dobra prilika za različite domenske stručnjake u vrlo širokom području umjetne inteligencije da dođu i budu gosti i da predstave svoja znanja, ali sama emisija je napravljena i prema općoj publici.
Želimo osvijestiti opću populaciju, educirati i pokazati raznolikost umjetne inteligencije jer ona utječe na sve nas", kaže Momčilović.
"Cilj je raščistiti dio oko hajpa, ali s druge strane gdje imamo prevelike strahove biti realni i dati cjelovit pogled s pozitivne i negativne strane", zaključio je.
Emisiju AI Central Point gledajte svakog drugog četvrtka u 20 sati na N1 televiziji.
