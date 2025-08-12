Od 1996. uzimao invalidsku vojnu mirovinu, a nije bio ranjen

"Na taj način je ishodio da mu se utvrdi invalidnost kao posljedica tjelesnog ozljeđivanja u Domovinskom ratu i bude mu priznato pravo na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad, koju mirovinu je redovito primao prešućujući da mu ona ne pripada. Po osnovi ostvarene mirovine nepripadno mu je isplaćeno više od 1.800.000,00 kuna", ističe se u priopćenju.