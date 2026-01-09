Optužena bivša ravnateljica psihijatrijske bolnice u Popovači

U razdoblju od siječnja 2021. do veljače 2023. Kovač je, na traženje Emila Soleničkog, omogućila njegovoj tvrtki dobivanje poslova jednostavne nabave. Solenički je, prema navodima optužnice, neovlašteno sastavljao ponude u ime drugih tvrtki kako bi njegova ponuda bila prikazana kao najpovoljnija, iako su cijene bile znatno iznad tržišnih. Time je bolnica oštećena za 131.734 eura.