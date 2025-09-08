Plenković na Korčuli: Otoci nisu periferija, već strateško bogatstvo Hrvatske

„Upravo je gospodarska aktivnost preduvjet za život i ostanak ljudi na otocima. I broj zaposlenih se povećao za 38 posto. Prosječna neto plaća u odnosu na 2016. godinu porasla je za skoro 60 posto. Veseli i rast broja djece u vrtićima za više od pet posto. Vjerujem da će se ovi trendovi, koji pokazuju demografsku revitalizaciju, nastaviti i u idućim godinama", rekla je Mikuš Žigman i najavila da će novi Zakon o otocima unaprijediti postojeće mjere i uvesti nove, s naglaskom na digitalnoj tranziciji otoka i unaprjeđenju zdravstvene zaštite.