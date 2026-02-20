Plenković u Indiji: U sve fragmentiranijem svijetu, mostovi su važniji od zidova

Plenković je doputovao u Indiju u srijedu, a posjet je počeo bilateralnim sastankom s indijskim premijerom Narendrom Modijem, koji je boravio u službenom posjetu Hrvatskoj u lipnju prošle godine. Uz potrebu jačanja suradnje u području znanosti, tehnologije i kulture, premijer je na kraju posjeta Indiji poručio da ima prostora i za veću gospodarsku suradnju.