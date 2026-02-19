Plenković na summitu u Indiji: Sve je teže razlikovati činjenice od manipulacija

Prvi globalni samit posvećen umjetnoj inteligenciji održan je 2023. u Ujedinjenom Kraljevstvu, a 2024. u Južnoj Koreji. Indija je domaćin sastanka na vrhu AI Impact nakon što je indijski premijer Narendra Modi u veljači prošle godine bio supredsjedatelj samita AI Action s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Parizu.