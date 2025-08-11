Hrvatska vatrogasna zajednica oglasila se o požaru.

"Županijski vatrogasni operativni centar Split je 11. kolovoza u 2:26 zaprimio dojavu o požaru otvorenog prostora na području naselja Jesenice u blizini Dugog Rata. Požarom je zahvaćena trava, makija, nisko raslinje i borova šuma na trenutno neprocijenjenoj površini.

Vatra se brzo širila prema objektima u obližnjim naseljima te su na teren poslane snage Vatrogasne zajednice županije Splitsko-dalmatinske i Intervencijska vatrogasna postrojba Split, a zatražen je i angažman zračnih snaga. Na intervenciji sudjeluju 140 vatrogasaca s 45 vozila", stoji u priopćenju.