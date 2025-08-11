Dug je oko tri kilometra
FOTO, VIDEO / Požar u blizini Splita se širi: "Situacija nije dobra, nemamo ga pod kontrolom..."
Požar koji je noćas izbio iznad Jesenica i Sumpetra, istočno od Splita, dug je oko tri kilometra, nepristupačan teren otežava gašenje, no kuće i stambeni objekti su obranjeni.
"Prema dostupnim informacijama izgorio je jedan nenastanjeni objekt, ali vatrogasci su uspjeli obraniti kuće i stambene objekte prema kojima je nadirao vatreni plamen dužine oko tri kilometra," rekao je u ponedjeljak Hini Pave Tomić, zapovjednik DVD-a Dalmacija-Dugi rat.
Vatra se spustila i blizu Jadranske magistrale, ali su vatrogasci spriječili njezino napredovanje.
Požar je, kako je izvijestila policija, izbio u 2.54 iznad Jesenica i Sumpetra u naselju Staro selo.
Za sav promet od 6.15 zatvorena je cesta D8 od Mutograsa do Omiša. Policija na terenu preusmjerava promet i potpora je vatrogascima.
Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL
Čitatelj N1
Čitatelj N1
Čitatelj N1
10 Objava
10:14
prije 6 min.
Dramatične scene s požarišta
Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL
09:51
prije 29 min.
Gordan Maras: Probudio nas je smrad paljevine oko 3.30 ujutro...
09:24
prije 56 min.
Četiri kanadera i jedan Air Tractor gase požar
09:22
prije 58 min.
Vatra zahvatila travu, makiju, nisko raslinje i borovu šumu
Hrvatska vatrogasna zajednica oglasila se o požaru.
"Županijski vatrogasni operativni centar Split je 11. kolovoza u 2:26 zaprimio dojavu o požaru otvorenog prostora na području naselja Jesenice u blizini Dugog Rata. Požarom je zahvaćena trava, makija, nisko raslinje i borova šuma na trenutno neprocijenjenoj površini.
Vatra se brzo širila prema objektima u obližnjim naseljima te su na teren poslane snage Vatrogasne zajednice županije Splitsko-dalmatinske i Intervencijska vatrogasna postrojba Split, a zatražen je i angažman zračnih snaga. Na intervenciji sudjeluju 140 vatrogasaca s 45 vozila", stoji u priopćenju.
09:02
prije 1h
Požar i dalje aktivan
Prema najnvovijim informacijama od Županijskog vatrogasnog operativnog centra, požar iznad Sumpetra i Jesenica je i dalje aktivan, a u njegovom gašenju trenutno sudjeluje 155 vatrogasaca s 50 vozila.
Dignuta su tri kanadera, na putu je četvrti a dolazi i air tractor. Požar se za sada širi prema zapadu, prema Gornjoj Podstrani.
Također, vatrogasci su kazali za Slobodnu Dalmaciju kako su kuće obranjene, te da za sada nemaju dojave o mogućim štetama.
08:58
prije 1h
Zapovjednik vatrogasaca u Dugom Ratu Pave Tomić za Hrvatski je radio istaknuo kako situacija na požarištu nije dobra, prenosi Slobodna Dalmacija.
"Situacija nije dobra, požar nemamo pod kontrolom, velika je zahvaćena površina, još nemamo informaciju je li izgorio neki stambeni ili gospodarski objekt, koliko znam nema ozlijeđenih, dajemo sve da spasimo kuće i da odmaknemo požar od njih, ali nismo niti blizu lokalizaciji požara", kazao je Tomić.
08:30
prije 1h
Tucaković za N1: Šest osoba evakuirano, požar izbio na dvije lokacije
Požar u Dalmaciji se vrlo brzo proširio zbog jake bure, a stanje je sada puno bolje nego što je bilo noćas, navodi glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković za N1.
Rekao je da je iza vatrogasaca vrlo teška noć i da su se borili nadljudskim snagama do dolaska kanadera: "Jadranska magistrala je zatvorena, ono što je najbitnije je da nema ozlijeđenih vatrogasaca, izmješteno je pet do šest ljudi preventivno, nemamo dojave da je neka kuća stradala, vjerujem da su sve kuće obranjene."
"Uzrok još nije poznat, požar se pojavio na dva različita mjesta tijekom noći, policija će izvršiti uviđaj i vidjet ćemo što će reći rezultati", dodao je.
Više čitajte OVDJE.
07:54
prije 2h
Stigli kanaderi
Na terenu su 133 vatrogasca i 44 vozila. Požar je aktivan, brane se objekti, a u pomoć su u 6.30 sati poletjeli kanaderi, javlja Slobodna Dalmacija.
07:53
prije 2h
Promet se preusmjerava
"Podsjećamo građane da je od 6.15 sati za sav promet zatvorena cesta D8 od Mutograsa do Omiša. Policijski službenici na terenu preusmjeravaju promet i potpora su vatrogascima. Promet se iz Omiša preusmjerava na cestu preko Tugara, a policijski službenici su uspostavili punkt i na raskrižju iza Stobreča i preusmjeravaju vozače na cestu preko Žrnovnice.
Pozivamo vozače da prate upute i naredbe policijskih službenika na terenu.
Naime, kako smo ranije izvijestili jutros oko 02,54 sati iznad Sumpetra i Jesenica točnije kod naselja Staro Selo došlo je do izbijanja požara i u tijeku je gašenje", javila je policija.
07:50
prije 2h
Dramatične snimke požara
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare