Policija traga za lažnim bankarima: Prevarili 84-godišnjakinju, odnijeli joj svu ušteđevinu

Osječko-baranjska policija traga za dvoje osumnjičenika koji su, lažno se predstavljajući kao bankari, 84-godišnjakinji iz Donjeg Miholjca odnijeli svu ušteđevinu, oštetivši je za nešto više od 4800 eura, izvijestila je u petak policija.
Oglas
U četvrtak, oko 14 sati, 84-godišnjakinu je nazvala nepoznata osoba, koja se predstavila kao djelatnica banke, te žrtvu vješto uvjerila da su sve novčanice koje posjeduje kod kuće neispravne.
Nakon razgovora na kućni prag joj je došao nepoznati muškarac, koji je od 84-godišnjakinje preuzeo svu njezinu ušteđevinu u iznosu od 4830 eura, a potom se udaljio s mjesta događaja u nepoznatom sjeru.
U policiju ističu da tragaju za nepoznatim prevarantima.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas