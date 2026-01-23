Oglas

u donjem miholjcu

Policija traga za lažnim bankarima: Prevarili 84-godišnjakinju, odnijeli joj svu ušteđevinu

author
Hina
|
23. sij. 2026. 13:03
1745588787967.jpg
PU splitsko-dalmatinska

Osječko-baranjska policija traga za dvoje osumnjičenika koji su, lažno se predstavljajući kao bankari, 84-godišnjakinji iz Donjeg Miholjca odnijeli svu ušteđevinu, oštetivši je za nešto više od 4800 eura, izvijestila je u petak policija.

Oglas

U četvrtak, oko 14 sati, 84-godišnjakinu je nazvala nepoznata osoba, koja se predstavila kao djelatnica banke, te žrtvu vješto uvjerila da su sve novčanice koje posjeduje kod kuće neispravne.

Nakon razgovora na kućni prag joj je došao nepoznati muškarac, koji je od 84-godišnjakinje preuzeo svu njezinu ušteđevinu u iznosu od 4830 eura, a potom se udaljio s mjesta događaja u nepoznatom sjeru.

U policiju ističu da tragaju za nepoznatim prevarantima.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Osječko-baranjska županija policija prevara

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ