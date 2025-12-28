Policija traži svjedoke: BMW na Badnjak sudjelovao u dvije prometne u pet minuta

Kako bi se utvrdile točne okolnosti prometne nesreće u kojoj su sudjelovali BMW crne boje i Renault Kangoo crvene boje, u kojoj je 58-godišnjak teško ozlijeđen policija poziva svjedoke da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192.
U srijedu 24. prosinca oko 17 sati na raskrižju Bolničke ceste, Ulice Medpotoki i Ulice Karažnik dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali osobni automobil marke BMW crne boje i osobni automobil marke Volkswagen Passat crne boje.
Nekoliko minuta kasnije, oko 17.05 sati, u Ulici Medpotoki kod kućnog broja 14A dogodila se i druga prometna nesreća u kojoj su sudjelovali ponovo osobni automobil marke BMW crne boje i osobni automobil marke Renault Kangoo crvene boje. U prometnoj nesreći jedna je osoba ozlijeđena. Utvrđeno je da se radi o 58-godišnjaku kojemu je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.
Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. stavka 1. Kaznenog zakona na štetu 58-godišnjaka, policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakom. Nakon završenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog 29-godišnjaka policijski su službenici Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu dostavili kaznenu prijavu te je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku.
Kako bi se utvrdile točne okolnosti prometne nesreće u kojoj su sudjelovali BMW crne boje i Renault Kangoo crvene boje, u kojoj je 58-godišnjak teško ozlijeđen pozivamo svjedoke da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192.
