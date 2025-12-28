Policija traži svjedoke: BMW na Badnjak sudjelovao u dvije prometne u pet minuta



Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. stavka 1. Kaznenog zakona na štetu 58-godišnjaka, policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakom. Nakon završenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog 29-godišnjaka policijski su službenici Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu dostavili kaznenu prijavu te je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku.



Kako bi se utvrdile točne okolnosti prometne nesreće u kojoj su sudjelovali BMW crne boje i Renault Kangoo crvene boje, u kojoj je 58-godišnjak teško ozlijeđen pozivamo svjedoke da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192.