Posebno upozorenje DHMZ-a građanima triju županija!

Danas su u jutarnjim satima građanima Karlovačke, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije poslane poruke putem Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama - SRUUK.
Za područje Karlovačke, Primorsko-goranske (kopneni dio) i Ličko-senjske (kopneni dio) županije poslana je poruka upozorenja zbog obilnog snijega, jakog vjetra i zapuha, javlja DHMZ u posebnom priopćenju.
📲Na temelju Odluke glavnog ravnatelja DHMZ-a, iz Operativnog centra civilne zaštite @RavnateljstvoCZ za područje Primorsko-goranske (bez otoka), Ličko-senjske (bez otoka) i Karlovačke županije danas je poslana poruka Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama – SRUUK pic.twitter.com/tYeL1OJ6Y9— Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) March 26, 2026
U gorju se očekuju obilan snijeg, jak vjetar, zapusi, mećava i vijavice u razdoblju od 6:00 do 24:00.
Građani koji se nalaze na navedenim područjima mole se za dodatan oprez te da prilagode svoje aktivnosti vremenskim uvjetima.
Svim građanima koji planiraju putovanje u navedene županije preporučuje se da odgode put.
DHMZ poziva da pratite najnovija upozorenja na meteo.hr.
