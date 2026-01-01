Oglas

Požar na farmi: Uginulo više tisuća pilića

Hina
01. sij. 2026. 16:07
Više tisuća jednodnevnih pilića uginulo je zbog požara na farmi za tov pilića u Velikom Bukovcu u Varaždinskoj županiji na samu Staru godinu. Prema izvješću varaždinske policije požar se dogodio neposredno prije ponoći.

Očevidom je utvrđeno da je požar planuo uslijed prijenosa temperature i topline otvorenim plamenom plinske viseće grijalice, zbog čega je došlo do zapaljenja slame na podu farme i širenja požara po podu prekrivenim slamom, gdje su se nalazili jednodnevni pilići na podnom tovu,  doznaje se u Policijskoj upravi varaždinskoj.

Osim što je uginulo više tisuća pilića, požar je uzrokovao i štetu na opremi za njihov uzgoj.

Požar su ugasili vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Veliki Bukovec. 

