Požar na farmi: Uginulo više tisuća pilića

Više tisuća jednodnevnih pilića uginulo je zbog požara na farmi za tov pilića u Velikom Bukovcu u Varaždinskoj županiji na samu Staru godinu. Prema izvješću varaždinske policije požar se dogodio neposredno prije ponoći.
Očevidom je utvrđeno da je požar planuo uslijed prijenosa temperature i topline otvorenim plamenom plinske viseće grijalice, zbog čega je došlo do zapaljenja slame na podu farme i širenja požara po podu prekrivenim slamom, gdje su se nalazili jednodnevni pilići na podnom tovu, doznaje se u Policijskoj upravi varaždinskoj.
Osim što je uginulo više tisuća pilića, požar je uzrokovao i štetu na opremi za njihov uzgoj.
Požar su ugasili vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Veliki Bukovec.
