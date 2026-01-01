Požar na farmi: Uginulo više tisuća pilića

Očevidom je utvrđeno da je požar planuo uslijed prijenosa temperature i topline otvorenim plamenom plinske viseće grijalice, zbog čega je došlo do zapaljenja slame na podu farme i širenja požara po podu prekrivenim slamom, gdje su se nalazili jednodnevni pilići na podnom tovu, doznaje se u Policijskoj upravi varaždinskoj.