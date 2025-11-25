Predsjednica udruge za promicanje prava pacijenata: Čekanje na pregled dvije godine nije lista čekanja

"S najavom povećanja trebali su objaviti i plan i program - što će s novcem i kako će unaprijediti usluge. Naime, zdravstveni sustav ne da nije reformiran, nego je ovo što imamo nepopravljivo, treba ga sagraditi ispočetka. Svaki dan nam pacijenti šalju pritužbe; recimo, netko čeka na pregled dvije godine - to onda nije lista čekanja, nego nedostatak zdravstvene zaštite", objašnjava Karačić Zanetti pa dodaje: