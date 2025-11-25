Oglas

JASNA KARAČIĆ ZANETTI

Predsjednica udruge za promicanje prava pacijenata: Čekanje na pregled dvije godine nije lista čekanja

Nina Kljenak
25. stu. 2025. 20:43

Jasna Karačić Zanetti, predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata, gostovala je u N1 studiju uživo i s Ninom Kljenak razgovarala o povećanju dopunskog osiguranja, ali i drugim problemima u zdravstvu.

"S najavom povećanja trebali su objaviti i plan i program - što će s novcem i kako će unaprijediti usluge. Naime, zdravstveni sustav ne da nije reformiran, nego je ovo što imamo nepopravljivo, treba ga sagraditi ispočetka. Svaki dan nam pacijenti šalju pritužbe; recimo, netko čeka na pregled dvije godine - to onda nije lista čekanja, nego nedostatak zdravstvene zaštite", objašnjava Karačić Zanetti pa dodaje:

"Iz plaća izdvajamo veliki novac za zdravstvo, a kad građanima treba usluga, zapravo je ne mogu ostvariti osim ako ne plate." Upozorila je i na privatne poliklinike koje imaju ugovor s HZZO-om. "Ne znamo kako ih dobiju, zašto jedni da, drugi ne, kao ni tko kontrolira kvalitetu odrađenih usluga koje se plaćaju iz proračuna."

Jasna Karačić Zanetti lista čekanja pacijenti zdravstvo

