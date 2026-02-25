Oglas

TUŽNA VIJEST

Preminula spikerica Hrvatskog radija Gordana Kovačić

N1 Info
25. velj. 2026. 19:20
HRT
Barbara Vid / Hrvatski radio

U 56. godini umrla je spikerica Hrvatskog radija Gordana Kovačić, objavio je HRT.

Gordana Kovačić doktorirala je logopediju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu s užim zanimanjem za akustička i psihoakustička obilježja glasova vokalnih profesionalaca. Četiri se godine znanstveno usavršavala i u Amsterdamu.

Spikerima Hrvatskoga radija pridružila se 2007., iako je i prije, na Hrvatskoj televiziji, vodila emisiju Vrijeme za jazz. Ljubitelji jazza poznaju i njezin pjevački glas: još od 90-ih pjevala je uz ugledne džeziste i Big Band HRT-a, a 2014. s Lukom Žužićem osnovala je glazbeni duo DuArte.

Poklonicima poezije svakako je najpoznatija kao autorica inovativnog i vrlo popularnog multimedijskog projekta Poetski tren.

Kolege spikeri, snimatelji, urednici informativnih i glazbenih emisija pamtit će njezin optimizam, srdačnost i srčanost, a u mnogim će emisijama i u špicama Hrvatskoga radija ostati glas Gordane Kovačić, ističu na portalu hrt.hr.

Gordana Kovačić Hrvatski radio spiker

