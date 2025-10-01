kd čistoća rijeka
Prva "žrtva" enormnih gubitaka Čistoće. Građani: Skoro je nemoguće dobiti kontejner za odvoz glomaznog otpada
Korisnici Čistoće formalno imaju pravo na besplatni odvoz glomaznog otpada jednom godišnje.
Odvoz glomaznog otpada na zahtjev korisnika prva je "žrtva" gubitaka KD-a Čistoća Rijea koji su samo u prvih šest mjeseci ove godine iznosili preko dva milijuna eura, a do kraja godine bi, prema riječima direktora Bojana Jurdane, mogli doseći i četiri milijuna eura. Odvoz glomaznog otpada, prema iskustvima više korisnika, u zadnjih nekoliko mjeseci ne funkcionira, a da su rokovi za pružanje ove usluge produljeni zbog gubitaka Čistoće, potvrdili su za Novi list i iz Upravnog odjela za komunalni sustav i promet Grada Rijeke.
Lista čekanja
– Odvoz glomaznog otpada reguliran je Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke. Korisnicima kućanstava omogućeno je besplatno prikupljanje glomaznog otpada u količini do 3 metra kubna jednom godišnje. U praksi, postupak podrazumijeva da korisnik podnese zahtjev za odvoz glomaznog otpada. Nakon provjere ispunjava li uvjete za ostvarivanje prava na uslugu, organizira se prijevoz te se korisniku javlja termin odvoza. Produljeni rokovi za pružanje ove usluge rezultat su činjenice da Čistoća posluje s gubicima, o čemu je bilo riječi i na prošlotjednoj sjednici Gradskog vijeća Rijeke. Posljedično je, kao privremena mjera stabilizacije poslovanja, smanjena dinamika odvoza glomaznog otpada. Zbog toga korisnici na uslugu čekaju dulje nego ranije, iako se ona i dalje pruža u manjem obujmu i uz produljene rokove, stoji u odgovoru Upravnog odjela.
Što to u praksi znači, objasnio je jedan od korisnika koji je još u srpnju zatražio odvoz glomaznog otpada.
– Od tada pa do danas, tri puta sam zvao Čistoću, pokušavajući saznati kada bih mogao doći na red, ali konkretan odgovor nisam dobio. Svaki put su mi rekli da sam na listi čekanja. Svi mi uredno plaćamo svoje obaveze pa očekujemo i da dobijemo uslugu na koju imamo pravo, rekao nam je korisnik s Kantride.
Iz odjela za komunalni sustav ističu kako je, do potpune stabilizacije poslovanja Čistoće, korisnicima i nadalje omogućeno besplatno zbrinjavanje glomaznog otpada samostalnim dovozom u reciklažna dvorišta. Što je s onima koji nemaju vlastita vozila ili si ne mogu priuštiti najam kombija ili kamiona, ne spominje se.
– Svjesni smo izazova uzrokovanih duljim čekanjem te zahvaljujemo korisnicima na razumijevanju. Prioritet je, sukladno zakonskoj obvezi, osigurati redovito i sigurno pružanje usluge korisnicima, ali i istodobno voditi poslovanje na način koji omogućava financijsku stabilnost i sprječava ugrožavanje održivosti Društva, zaključuju iz Odjela za komunalni sustav i promet.
Godine nečinjenja
Na prošlotjednoj sjednici Gradskog vijeća direktor Čistoće Jurdana je kao jedini način izbjegavanja budućih i pokrivanja dosadašnjih gubitaka naveo povećanje cijena usluge odvoza komunalnog otpada, što je predložio gradovima i općinama koje koriste usluge Čistoće još u prvom dijelu godine, no novi cjenici u većini njih još nisu prihvaćeni.
Na upit Novog lista odgovorila je i gradonačelnica Iva Rinčić.
– Čistoća se nalazi u izazovnoj situaciji koja je rezultat godina nečinjenja i guranja problema pod tepih. To je realnost s kojom se moramo suočiti, ali i prilika da stvari promijenimo nabolje. U takvim okolnostima dolazi i do zastoja u odvozu glomaznog otpada. Takvo što je nedopustivo i to nećemo tolerirati – građani moraju imati pouzdanu i urednu uslugu. Upravo zato Grad Rijeka aktivno radi na tome da se pronađu održiva rješenja koja će osigurati stabilnost poslovanja Čistoće, a istovremeno zaštititi kvalitetu života sugrađana. Dio tog procesa su i javni natječaji za izbor direktora komunalnih društava – jer želimo da na tim važnim mjestima budu ljudi s jasnom vizijom, znanjem i odgovornošću prema građanima Rijeke. Vjerujem da ćemo, odgovornim upravljanjem i zajedničkim radom prevladati ovu situaciju i iz nje izaći s modernijim i učinkovitijim sustavom, na korist svih građana našega grada, kazala je Rinčić.
