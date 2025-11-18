Dan sjećanja na žrtvu Vukovara
Škare Ožbolt: "Istina i pravda. Dva univerzalna pojma koja se nisu realizirala nakon cijele tragedije u Vukovaru"
U studiju N1 televizije u specijalnom programu posvećenom Danu sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, gostovala je Vesna Škare Ožbolt, koja je govorila o Vukovaru 90-ih, te o problemima Vukovara danas.
Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt prisjetila se međunarodnih napora za vrijeme Domovinskog rata, pogotovo dolaska izaslanika glavnog tajnika UN-a za bivšu Jugoslaviju: "Cyrus Vance je bio u Beogradu, tražio je dopuštenje da dođu mirovne snage u Hrvatsku, Milošević mu je tada odgovorio da nema šanse da će to dopustiti."
Prisjetila se kako je Vance nazvao Franju Tuđmana, prenijevši kako je Milošević zaprijetio "ukoliko međunarodne snage budu pokušale razoružati postrojbe takozvane SAO krajine, koja je već bila u svom obliku, da će se to smatrati neprijateljskim činom. To je Vance ispričao predsjedniku, bio je i u Vukovaru, dosta su loše postupali prema njemu tada - vidio je, a nije mogao, barem je tako rekao, nije mogao spriječiti sve ono što se događalo."
Škare Ožbolt navodi kako su se kršili prekidi vatri i primirja, a "sam predsjednik održavao je sjednice i Vlade i Vrhovnog državnog vijeća, i mislim da je 17. studenog baš bila sjednica VDV-a na kojem se prihvatio dolazak mirovnih snaga, jer smo mislili da će se na taj način zaustaviti sve to. To je bilo vrijeme najveće agresije, najjačih stradanja, ti dani su bili izuzetno, izuzetno teški. Dogodila se Škabrnja, sve loše vijesti dolazile su iz Vukovara tih dana. Naša vojska se povukla dan prije, međutim, otpor je i dalje bio u gradu. Preko tisuću tenkova je išlo na Vukovar. To je bila takva vojna sila", priča Škare Ožbolt.
Što je s Vukovarom danas?
"Ja kad sam ulazila u Vukovar 95. godine tada je on bio potpuno razrušen grad. Nisam znala prepoznati ulice, nisam znala prepoznati ništa, a znala sam često dolaziti kao dijete jer sam živjela u Osijeku. Danas taj Vukovar izgleda sasvim drugačije, gospodarski jača, život je doista u njemu jedna sasvim druga priča, i mislim da se danas odvijaju dva paralelna života - jedan Vukovar koji normalno živi svoj život, sa svim svojim ranama, i ovaj politički koji misli i pokušava skrbiti o Vukovaru, ali više se bavi samim sobom nego što stvarno skrbi o Vukovaru. To i je problem."
"Sama činjenica da danas imate politiku koja se više bavi sama sobom i više pokazuje svoje slabosti kroz sve ove situacije prema Vukovaru, ali imate i ono što Vukovarce i dalje muči: puno je onih koji nisu kažnjeni za zločine koje su počinili, a vi nemate prave istinske normalizacije života dok god se to ne dogodi. Istina i pravda. Dva univerzalna pojma koja se nisu realizirala nakon cijele ove tragedije u Vukovaru. I to je problem. I to će uvijek biti problem dok se to ne riješi. Bit će problem i nestali. A ovaj cijeli politički folklor pokušava to sve oblikovati i kroz to tražiti nekakvu identifikaciju sebe samih", ističe Škare Ožbolt.
