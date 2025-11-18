Škare Ožbolt: "Istina i pravda. Dva univerzalna pojma koja se nisu realizirala nakon cijele tragedije u Vukovaru"

"Sama činjenica da danas imate politiku koja se više bavi sama sobom i više pokazuje svoje slabosti kroz sve ove situacije prema Vukovaru, ali imate i ono što Vukovarce i dalje muči: puno je onih koji nisu kažnjeni za zločine koje su počinili, a vi nemate prave istinske normalizacije života dok god se to ne dogodi. Istina i pravda. Dva univerzalna pojma koja se nisu realizirala nakon cijele ove tragedije u Vukovaru. I to je problem. I to će uvijek biti problem dok se to ne riješi. Bit će problem i nestali. A ovaj cijeli politički folklor pokušava to sve oblikovati i kroz to tražiti nekakvu identifikaciju sebe samih", ističe Škare Ožbolt.