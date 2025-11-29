Skliski kolnici u Slavoniji, ponegdje magla, vjetar u priobalju

Tobias Schwarz / AFP

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski u Slavoniji, ponegdje ima i magle, a jak vjetar stvara probleme na cestama u priobalju, izvijestio je u subotu ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Ograničenja su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, a više informacija dostupno je na internetskim stranicama HAK-a.

Zbog niskih temperatura u unutrašnjosti je moguća poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Na zagrebačkoj obilaznici (A3) kod čvora Buzin zbog prometne nesreće na kolniku u smjeru Bregane vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

