Skliski kolnici u Slavoniji, ponegdje magla, vjetar u priobalju

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski u Slavoniji, ponegdje ima i magle, a jak vjetar stvara probleme na cestama u priobalju, izvijestio je u subotu ujutro Hrvatski autoklub (HAK).
Ograničenja su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, a više informacija dostupno je na internetskim stranicama HAK-a.
Zbog niskih temperatura u unutrašnjosti je moguća poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
Na zagrebačkoj obilaznici (A3) kod čvora Buzin zbog prometne nesreće na kolniku u smjeru Bregane vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.
U pomorskom prometu nema poteškoća.
