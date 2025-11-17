Oglas

Splitska srednja škola zbog derbija Dinama i Hajduka odgodila posjet Zagrebu

N1 Info
17. stu. 2025. 16:50
15.11.2025. Zagreb - Jake policijske snage u centru grada uoci odrzavanja prosvjeda ispred prostorija Srpskog narodnog vijeca Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL

Učenici drugih razreda splitskog MIOC-a trebali su na Svetog Nikolu posjetiti izložbu 1100 godina Hrvatskog kraljevstva u Klovićevim dvorima, ali su odgodili izlet za siječanj.

Razlog odgode je utakmica Dinama i Hajduka koja će se odigrati na taj dan, potvrdila je za Dalmatinski portal ravnateljica III. gimnazije Deana Bokšić.

"Odlučili smo premjestiti posjet i prije nemilih događaja prošli tjedan. Kad sam vidjela datum odlaska i da se taj dan igra derbi, savjetovala sam nastavnicima da se odgodi, zbog pojačanog rizika. S obzirom na to da će izložba trajati, svrha se može postići i u siječnju", obrazložila je Bokšić.

Obilazak izložbe, inače, preporučuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu obrazovnog programa, kao dio nastave iz povijesti. 

Više incidenata maloljetničkog nasilja

Koncem prošlog tjedna, podsjetimo, u Zagrebu su napadnuti splitski učenici iz Komercijalno-trgovačke i Pomorske škole. Bili su posjetiti Interliber i Hrvatsku narodnu banku, a zaskočeni su na Trgu bana Jelačića. Uhićena su tri maloljetnika koja su završila u kućnom pritvoru.

U petak su kraj Velesajma, gdje se održavao Interliber, napadnuta i dva učenika iz Zadra. Jedna je osoba privedena, utvrdilo se da se radi o maloljetniku na šibenskoj adresi, ranije evidentiran zbog 'nasilnih kaznenih djela'.

Teme
maloljetnici maloljetničko nasilje nasilje split

