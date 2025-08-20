Stočari najavljuju prosvjede, a ministru poručuju: "Počni raditi ili zbogom"

"Iza nas ne stoji politika. Mi smo nezadovoljni načinom kako se radi i provodi politika ministarstva poljoprivrede. Problemi se ne rješavaju nego se samo dodatno gomilaju i guraju pod tepih. U isto vrijeme naš ministar se u tri navrata nije pojavio na dogovorenim sastancima s nama, bježeći od razgovora. Pojavio se tek na četvrtom i to jer smo se mi na trećem sastanku, na kojem on nije bio, ustali od stola. To nije način kako se vodi poljoprivreda“, zaključio je Golubović.