Svi se žale na ogromne račune, a ova zgrada otkrila je rješenje: "Ozbiljno su smanjili potrošnju"

U stanu je hladno, a računi rastu. Sve to samo zbog jedne činjenice - 80 posto naših zgrada energetski je neučinkovito. Kako to promijeniti, moglo se čuti na konferenciji o pametnom grijanju i hlađenju. Prvi korak svakako je energetska obnova zgrade ili obiteljske kuće.

Energetska obnova zgrade višestruko se isplatila. Stanari najveće zgrade u Osijeku zadovoljno trljaju ruke nakon što su kroz više projekata smanjili potrošnju toplinske energije.

"Prvi projekti koji su ozbiljno smanjili potrošnju bilo je uvođenje razdjelnika sustava balansiranja i kompletna rekonstrukcija toplinske podstanice, gdje smo smajili potrošnju za nekih 38 posto. Potrošnja toplinske energije je pala s nekih 1.1 milijuna kW, na oko 680 tisuća, a trošak računa s nekih 75 na 37 tisuća eura na razini godine", rekao je za Dnevnik.hr Krešimir Ižaković, predstavnik stanara.

Takve uštede moguće je dobiti kroz različite radove na zgradi ili stambenoj kući.

"Smanjenje energije prvenstveno se dobiva pasivnom toplinskom izolacijom cijele ovojnice zgrade, fasade, krovova i podruma prema svim medijalnim prostorima gdje su stolarije dotrajale. Zgrade koje duže traju su toplinski izolirane, a i financijska vrijednost se povećava", rekao je Igor Kemenović iz udruge HUPFAS.

Do 2050. godine moramo prestati koristiti fosilna goriva. Plin i lož ulje trebali bi otići u povijest kada je o grijanju riječ.

Obnoviti kuću ili zgradu moguće je uz potporu fonda što su brojni i učinili. Milijuni su i dalje na raspolaganju. Ne štede samo građani, prema manjim računima okreću se i gradovi.

Obnova zgrade bez obzira na namjenu pridonosi toplinskoj, zvučnoj i vizualnoj ugodi. Kvaliteta unutarnjeg zraka svakako će pridonijeti zdravlju korisnika.