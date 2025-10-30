Teška nesreća na autocesti: Kamion udario u zaštitnu ogradu i prevrnuo se

Do nesreće je došlo oko 8:45, kod čvora Sveta Helena, u smjeru Varaždina, kad je kamion naletio na zaštitnu ogradu i prevrnuo se. Hitne službe su odmah izišle na teren, a više informacija o ozljedama bit će poznato nakon medicinskog pregleda, rekli su su iz PU zagrebačke.