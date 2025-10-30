Oglas

Očevid u tijeku

Teška nesreća na autocesti: Kamion udario u zaštitnu ogradu i prevrnuo se

author
N1 Info
|
30. lis. 2025. 11:46
PXL_200317_15997696 (1)
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Zbog posebne regulacije prometa stvorile su se gužve u oba smjera.

Promet na autocesti A4 usporen je zbog prometne nesreće koja se dogodila u jutarnjim satima, potvrdila je zagrebačka policija, piše Dnevnik.hr.

Do nesreće je došlo oko 8:45, kod čvora Sveta Helena, u smjeru Varaždina, kad je kamion naletio na zaštitnu ogradu i prevrnuo se. Hitne službe su odmah izišle na teren, a više informacija o ozljedama bit će poznato nakon medicinskog pregleda, rekli su su iz PU zagrebačke.

Promet s odvija otežano, uz posebnu regulaciju. 

"Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i ﻿Sveta Helena, na 82. km u smjeru Goričana, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Kolona u smjeru Goričana je oko 5 km, a u smjeru Zagreba oko 2 km", objavio je HAK. 

prometna nesreća

