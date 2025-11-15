Thompson, stoti put

Politički rezon te odluke kasni desetljećima. I sama odluka licemjerna je jer se lako da oboriti pitanjem zašto ista gradska vlast nije takvu odluku donijela uoči ljetošnjeg Thompsonovog koncerta na Hipodromu. U vrijeme kada je taj koncert bio odobren, a karte puštene u prodaju, gradonačelnik Tomašević, Možemo! i SDP bili su u kampanji za lokalne izbore što je vjerojatno odredilo tadašnju političku procjenu situacije. Naivno je misliti da su mislili kako 'sporna' pjesma i sve što uz nju ide, neće biti izvedena. Sada, pak, osigurani tek započetim mandatom Možemo! i SDP donose odluku koju su s istom političkom motivacijom mogli donijeti i proljetos, prije srpanjskog koncerta.