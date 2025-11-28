Tomašević izabrao četiri nova pročelnika

Na mjesto zamjenice pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje imenovana je Dunja Mazzocco Drvar, diplomirana inženjerka fizike. Mazzocco Drvar bila je ravnateljica uprave za klimatske aktivnosti u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja te regionalna programska direktorica zaštite prirode u WWF Adria. Široj javnosti je poznata kao meteorologinja na nacionalnim televizijama.