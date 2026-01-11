U Vrgovcu poplavljeno pola milijuna čokota vinove loze, čeka se projekt odvodnje

U Vrgorcu su zbog obilnih kiša poplavljena sva tri vrgoračka polja, odnosno pola milijuna čokota vinove loze te voćke.
Palo 200 milimetara kiše po četvornom metru
U Vrgorcu je u razdoblju od 3. do 9. siječnja palo više od 200 milimetara kiše po metru četvornom, što je znatno iznad uobičajenih količina oborina za taj dio godine, zbog čega su poplavljena sva tri vrgoračka polja, odnosno pola milijuna čokota vinove loze te voćke.
Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), mjernog mjesta Rašćane/Vrgorac, prosječna količina oborina u siječnju u Vrgorcu iznosi otprilike 110-115 milimetara oborine po četvornom metru.
Prevelika količina kiše i otapanje snijega u okolnim planinama uzrokovali su poplavu u sva tri vrgoračka polja te je pod vodom nekoliko lokalnih cesta i velike poljoprivredne površine s vinovom lozom i voćkama.
Kad će odvodnja?
Hrvatske vode najavljuju projekt odvodnje viška voda iz polja, vrijedan 13 milijuna eura na kojem se navodno radi pet godina, a riječ je o izgradnji hidrotehničkog tunela koji bi bio dug 4 kilometra i kapaciteta 60 metara kubnih u sekundi. S njim bi se voda iz polja Rastoka i Jezera odvodila u Birinu, kod Ploča. No, dug je put do toga, međutim, prvi korak je napravljen dobili su rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš.
Zbog obilne količne vode na kolnicima, zatvorene su lokalne ceste Lukavac-Draževitići preko Jezera i Vrgorac-Orah preko Rastoka. Nešto južnije od Tinova grada, u selu Borovcima, naselju koje pripada općini Kuli Norinskoj voda je ušla u crkvu sv. Nikole koja je po mišljenju stručnajaka na osnovi ostataka zidova podiguta u 13 stoljeću, piše Slobodna.
