U Vrgovcu poplavljeno pola milijuna čokota vinove loze, čeka se projekt odvodnje

Hrvatske vode najavljuju projekt odvodnje viška voda iz polja, vrijedan 13 milijuna eura na kojem se navodno radi pet godina, a riječ je o izgradnji hidrotehničkog tunela koji bi bio dug 4 kilometra i kapaciteta 60 metara kubnih u sekundi. S njim bi se voda iz polja Rastoka i Jezera odvodila u Birinu, kod Ploča. No, dug je put do toga, međutim, prvi korak je napravljen dobili su rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš.