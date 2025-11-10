U Vukovaru otvorena Spomen soba generalu Blagi Zadri

U podrumskim prostorijama kuće vukovarskog branitelja Stipe Majića u Borovu Naselju, u kojima se tijekom obrane Vukovara 1991. nalazilo i ratno zapovjedništvo, u ponedjeljak je otvorena Spomen soba posvećena generalu Blagi Zadri, zapovjedniku obrane toga dijela Vukovara.
"Ova soba je spomenik i podsjetnik na sve ono što se događalo na Trpinjskoj cesti. Ideja je u meni tinjala dugo vremena, želja je bila oživjeti ovaj prostor raznim slikama, videima, eksponatima, u spomen na one kojih nema više među nama, a koji su branili ovaj grad“, kazao Stipe Majić o projektu uređenja spomen sobe koji su podržali Ministarstvo hrvatskih branitelja, Hrvatski nogometni savez i NK Rijeka.
Spomen sobu razgledao je i vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić.
"Tko god dođe ovdje i vidi sve ovo neće ostati ravnodušan. Uz to svi koji posjete Spomen sobu iz prve ruke će moći čuti istinu od heroja Domovinskog rata“, kazao je Bosančić.
"Ove vrijednosti treba prenositi na mlađe generacije"
Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček ustvrdio je kako se i na ovaj način njeguju vrijednosti Domovinskog rata.
"Ove vrijednosti treba prenositi na mlađe generacije tim prije što se 34 godine od rata javljaju mnogi koji žele zanijekati što se sve događalo. Moramo biti uvijek svjesni gdje živimo i ponosni na one koji su stvarali hrvatsku državu“, rekao je Pavliček.
Po riječima Vukovarca Siniše Miličevića, ratnog pripadnika 4. bojne 3. Gardijske brigade, na izloženim fotografijama, više je poginulih nego preživjelih branitelja Vukovara.
"Ponesu me emocije kada vidim sve ove ljude na fotografijama. Ova spomen soba je zahvala svima onima kojih više nema i poziv da sve ovo ne smije pasti u zaborav“, poručio je Miličević.
U spomen sobi mogu se vidjeti replike nekadašnjeg oružja, ratne odjeće te drugih predmeta koje su koristili vukovarski branitelji na Trpinjskoj cesti kao i niz fotografija i multimedijalnih zapisa kao svjedočanstava vremena obrane Vukovara od agresije bivše JNA i srpskih paravojnih postrojbi u jesen 1991. godine.
