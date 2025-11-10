U Vukovaru otvorena Spomen soba generalu Blagi Zadri

"Ova soba je spomenik i podsjetnik na sve ono što se događalo na Trpinjskoj cesti. Ideja je u meni tinjala dugo vremena, želja je bila oživjeti ovaj prostor raznim slikama, videima, eksponatima, u spomen na one kojih nema više među nama, a koji su branili ovaj grad“, kazao Stipe Majić o projektu uređenja spomen sobe koji su podržali Ministarstvo hrvatskih branitelja, Hrvatski nogometni savez i NK Rijeka.