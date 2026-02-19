U Zagrebu napadnuta i opljačkana dvojica maloljetnika

Iz PU zagrebačke poručili su kako je 9. veljače došlo do razbojništva u Dubravi.
Oglas
U ponedjeljak, 9. veljače oko 00.30 sati (prijavljeno 18. veljače 2026.), u Dubravi, u Ulici Aleja Blaža Jurišića, na ulici, trojica su nepoznatih počinitelja, uz verbalnu prijetnju i uporabu tjelesne snage počinila razbojništvo nad dvojicom maloljetnika kojom prilikom su im otuđila novac, poručili su iz PU zagrebačke.
Maloljetnici u događaju nisu ozlijeđeni. Visina materijalne štete iznosi nekoliko stotina eura. U tijeku je kriminalističko istraživanje, dodaju iz zagrebačke policije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas