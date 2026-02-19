Oglas

dubrava

U Zagrebu napadnuta i opljačkana dvojica maloljetnika

author
N1 Info
|
19. velj. 2026. 14:57
Policija, automobil, policijska traka, policijski auto,
PU Vukovarsko-srijemska, Ilustracija

Iz PU zagrebačke poručili su kako je 9. veljače došlo do razbojništva u Dubravi.

Oglas

U ponedjeljak, 9. veljače oko 00.30 sati (prijavljeno 18. veljače 2026.), u Dubravi, u Ulici Aleja Blaža Jurišića, na ulici, trojica su nepoznatih počinitelja, uz verbalnu prijetnju i uporabu tjelesne snage počinila razbojništvo nad dvojicom maloljetnika kojom prilikom su im otuđila novac, poručili su iz PU zagrebačke.

Maloljetnici u događaju nisu ozlijeđeni. Visina materijalne štete iznosi nekoliko stotina eura. U tijeku je kriminalističko istraživanje, dodaju iz zagrebačke policije.

Teme
Kriminalističko istraživanje Maloljetnici Novac Razbojništvo Zagreb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ