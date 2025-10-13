U Zagrebu uhićen srpski kriminalac s dvostrukim identitetom. Imao je hrvatske dokumente

Srpski kriminalac, koji je u toj zemlji višestruko osuđivan, uhićen je prošlog tjedna u jednom lokalu na Savskoj cesti u Zagrebu u naizgled slučajnoj raciji zagrebačke policije u kojoj se legitimirao autentičnom hrvatskom osobnom iskaznicom, ali s drugim identitetom.
Aleksandar Majmunović bio je u Srbiji osuđen na četiri godine zatvora zbog sudjelovanja u pljački zlatarnice u Zrenjaninu tijekom koje je jedan od njegovih suučesnika ubio policajca koji ih je pokušao zaustaviti, piše Jutarnji list.
Ubojica policajca Danijel Tomić za to je osuđen na 20 godina zatvora, što je bila maksimalna kazna koju mu je sud mogao izreći jer je u vrijeme zločina bio mlađi punoljetnik.
Majmunović, koji ima državljanstva Srbije i BiH, u Hrvatsku je navodno stigao tek nedavno te se koristio osobnom iskaznicom na ime Dejan Mitrović.
Međutim, policajci su očito doznali Majmunovićev pravi identitet te je utvrđeno da je krivotvorena osobna iskaznica izdana u Vukovaru s identitetom stvarne osobe, no s Majmunovićevom fotografijom, prema svemu sudeći, na isti način na koji balkanski kriminalci već godinama prevarno dobivaju hrvatske putovnice.
