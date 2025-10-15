Učenik iz Bedekovčine skinut s respiratora, poznato i što će biti s učenikom koji je vrtio vrećicu s nožem

Mladić je jučer ozlijeđen kada je drugi učenik mahao vrećicom u kojoj se nalazio nož, koji je u školu, zajedno s kruhom i špekom, donio zbog obilježavanja Dana kruha.
Učenik srednje škole u Bedekovčini koji je jučer ozlijeđen nožem izvan životne je opasnosti i skinut je s respiratora, iz KBC-a Zagreb doznao je Jutarnji list.
Mladić je jučer ozlijeđen kada je drugi učenik mahao vrećicom u kojoj se nalazio nož, koji je u školu, zajedno s kruhom i špekom, donio zbog obilježavanja Dana kruha. Nož je izletio iz vrećice i 17-godišnjaku se zabio u prsa.
Na teren je poslan helikopter hitne službe kojim je prevezen do helidroma KB-a Dubrava, a onda na Rebro, gdje je nakon višesatne operacije njegovo stanje stabilizirano.
Na mjestu događaja proveden je očevid, prikupljeni su dokazi i izjave svjedoka, nakon čega je policija objavila da se radi o nesretnom slučaju. Prema neslužbenim informacijama koje je objavio zagorje.com, učenik koji je nosio nož i ozlijedio prijatelja bit će kazneno prijavljen zbog dovođenja u opasnost života opasnom radnjom.
