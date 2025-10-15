Učenik iz Bedekovčine skinut s respiratora, poznato i što će biti s učenikom koji je vrtio vrećicu s nožem

Na mjestu događaja proveden je očevid, prikupljeni su dokazi i izjave svjedoka, nakon čega je policija objavila da se radi o nesretnom slučaju. Prema neslužbenim informacijama koje je objavio zagorje.com, učenik koji je nosio nož i ozlijedio prijatelja bit će kazneno prijavljen zbog dovođenja u opasnost života opasnom radnjom.