USKOK podigao optužnicu protiv ravnatelja učilišta i kupaca lažnih lovačkih dozvola

Martinuš se optužnicom tereti da je od prosinca 2022. do 20. siječnja 2023., kao ravnatelj pučkog otvorenog učilišta registriranog za izvođenje programa osposobljavanja za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači, osobno ili putem drugih okrivljenika, predavača i ispitivača učilišta i drugih osoba, stupao u kontakt s osobama zainteresiranim da im za novčanu naknadu ishodi uvjerenja o osposobljenosti za lovca.