USKOK podigao optužnicu protiv ravnatelja učilišta i kupaca lažnih lovačkih dozvola

Podignuta optužnica protiv 85 okrivljenika zbog nezakonitosti prilikom izdavanja uvjerenja o osposobljenosti za lovca, poručili su iz USKOK-a.
Uskok je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv Ervina Martinuša, ravnatelja loborskog učilišta Argali, koji je 83-ojici hrvatskih državljana i jednom državljaninu BiH prodao lovačke dozvole.
Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete, izvijestilo da se Martinuš optužnicom tereti za primanje mita, a ostali okrivljenici za davanja mita.
Martinuš se optužnicom tereti da je od prosinca 2022. do 20. siječnja 2023., kao ravnatelj pučkog otvorenog učilišta registriranog za izvođenje programa osposobljavanja za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači, osobno ili putem drugih okrivljenika, predavača i ispitivača učilišta i drugih osoba, stupao u kontakt s osobama zainteresiranim da im za novčanu naknadu ishodi uvjerenja o osposobljenosti za lovca.
Prema navodima Uskoka, uvjerenja su ponuđena zainteresiranima bez obzira na to ispunjavaju li sve potrebne uvjete za izdavanje uvjerenja propisane mjerodavnim pravilnikom, a na temelju kojeg mogu zatražiti izdavanje lovačke iskaznice te izdavanje odobrenja za nabavu oružja ili oružne listove za držanje i nošenje oružja.
Potom je Martinuš, nastavlja Uskok, od zainteresiranih tražio i preuzimao naknade od najmanje 99,54 eura po osobi i davao im upute na naknade uplate na račun učilišta, nakon čega je izdavao uvjerenja o osposobljenosti iako zainteresirane osobe nisu položile ispit za lovca.
Uskok precizira da je Martinuš u uvjerenja neistinito upisivao da su zainteresirane osobe nakon položenih ispita osposobljene za lovca, što je zatim ovjeravao svojim potpisom i pečatom učilišta.
Pritom je, u cilju stvaranja privida legalnosti poslovanja učilišta, dio novčanih naknada preuzetih od zainteresiranih osoba u gotovini, uplaćivao na račun učilišta i to na ime navodnih troškova osposobljavanja za lovca i polaganje lovačkog ispita.
Prema tvrdnjama Uskoka, Martinuš je na opisani način pribavio sebi nepripadnu materijalnu odbit od najmanje 15.101 eura, dok je većem broju osoba omogućeno nezakonito dobivanje uvjerenja o osposobljenosti za lovca.
Osim toga im je omogućeno da na temelju tako pribavljenih uvjerenja nabave i registriraju vatreno oružje. Dio okrivljenika je to i učinio, a upravo navedeno predstavlja posebnu društvenu opasnost, ističe Uskok.
