Usred noći htjeli opljačkati stariji bračni par u Baranji, ozlijedili muškarca

Osječko-baranjska policija traga za dvojicom razbojnika koji su usred noći u Baranji pokušali opljačkati supružnike od 87 i 86 godina te pritom napali i lakše ozlijedili 87-godišnjaka, izvijestila je policija u četvrtak.
Nepoznati razbojnici su u srijedu, oko dva sata poslije ponoći, ušli u nezaključanu obiteljsku kuću na području Općine Jagodnjak u Baranji, gdje su zatekli bračni par na spavanju.
Od supružnika u dobi od 87 i 86 godina tražili su novac, a nakon što su ispreturali stvari po kući, udaljili su se s mjesta zločina ne otuđivši ništa.
Nakon što su upali u kuću razbojnici su tjelesno napali 87-godišnjaka, koji je pritom lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć mu je pružena u osječkom Kliničkom bolničkom centru, kažu u policiji koja traga za nepoznatim počiniteljima.
