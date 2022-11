Podijeli:







Ekonomski analitičar Neven Vidaković komentirao je u Novom danu N1 televizije proračun za 2023. godinu koji je jučer bio predmet diskusije i na Vladi.

“Začuđujuće mi je da ljudi ne shvaćaju da je metodologija izrade proračuna potpuno nesuvisla. Vrlo precizno se zna koliko određene stavke moraju rasti, kad pogledate strukturu proračuna i promjene, vidite da su brojke nesuvisle. I prošle je godine bilo tako. Proračun je potpuno krivo izračunat jer ne uzima u obzir inflaciju. Mi smo u monetarnoj politici zauzeli čvrst stav da prodajemo maglu. To je ona priča da ćemo imati bolji standard kad uđemo u euro. To nije istna”, kaže Vidaković i dodaje da “mi uvodimo enormnu kategoriju EU fondova, to je praktički socijalna pomoć 20 posto BDP-a”.

Kaže i kako je prije mjesec dana kad je rađen rebalans proračuna trebalo biti jasno o čemu se radi. “Sad bi trebalo biti kristalno jasno zašto se uvodi porez na ekstraprofit i zašto se ne odvozi smeće u Zagrebu. Porez na ekstraprofit i neodvoženje smeća su potpuno ista stvar. Političari su do te mjere uništili sve da su sebe stavili iznad razine i žrtvuju narod zbog politike. Da se napravi obnova u prvoj godini mandata, tog se do izbora nitko ne bi sjećao, ali kad se ona napravi u četvrtoj godini – to svi vide. Ista je stvar i sa smećem. Ako kreiraš problem s odvozom smeća i onda ga riješiš pred izbore, to će svi vidjeti. Obnova će ove godine biti ne brzinom svjetlosti nego fascinantna. Novac neće biti iz EU fondova jer Vlada taj novac nikad nije ni željela povući, nego će doći iz novog poreza. Ova Vlada ide okolo i hvali se fantastičnim rastom, čudom, neki jadan student nas je proglasio adrijskim tigrom… A koja je ekonomska mjera? Kazna. Svi koji su se oporavili i uspjeli rasti sad bivaju stigmatizirani i kažnjeni. Zašto je to potrebno? Zato što trebate nekoliko miljardi kuna da obnovite Banovinu pred izbore.”

Spominje i profesora Čavraka kojemu je Vlada zabranila da objavi knjigu s popisom mjera koje je predložio za obnovu Banovine. “Sad će Vlada izaći s jako specifičnim popisom onoga što će obnoviti iz tog poreza”, kaže.

