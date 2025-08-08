Ono što je još važnije, uređeno je i nekoliko kružnih tokova – na križanju Ulice Ljudevita Posavskog s Nodilovom ulicom te na križanju s Banjavčićevom i Tuškanovom ulicom. – Prolazak raskrižjem neprilagođenom brzinom sada je onemogućen, čime je povećana sigurnost svih sudionika u prometu – poručili su iz Grada.