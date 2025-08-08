Prolazak raskrižjem Banjavčićeve i Tuškanove neprilagođenom brzinom sada je onemogućen, čime je povećana sigurnost svih sudionika u prometu – poručili su iz Grada.
Ono što je još važnije, uređeno je i nekoliko kružnih tokova – na križanju Ulice Ljudevita Posavskog s Nodilovom ulicom te na križanju s Banjavčićevom i Tuškanovom ulicom.
Ulica Ljudevitog Posavskog u novom ruhu
Nakon višetjednih radova, mjesni odbor Kralj Zvonimir u središtu Zagreba dobio je novo prometno "ruho".
800 metara ceste
Zagrebačke ceste u Ulici Ljudevita Posavskog izvodile su radove na 800 metara ceste, a zahvat je uključivao uklanjanje postojećeg asfaltnog zastora, popravak poklopaca komunalnih instalacija te ugradnju novih asfaltnih slojeva, čime će se osigurati ugodnije prometovanje te produljiti trajnost ovih prometnica.
Uvedena zona 40km/h kod Suvaga, proširen nogostup
Uvedena je i zona 40 km/h, gdje se nalaze zdravstvene ustanove poput SUVAG-a te dječjeg vrtića i škole, a mjestimice je proširen i nogostup te oslobođen prostor za pješake.
"Na dijelu između Šubićeve i Ulice Crvenog križa uredili smo nova parkirališna mjesta sužavanjem prometnih traka. Tako se dodatno prilagođava brzina kretanja vozila u području koje svakodnevno koriste ranjive skupine", poručili su iz Grada.
