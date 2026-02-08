VIDEO / Thompson: Osuđujemo fašizam, to je zlo. Ali i komunizam. Nemojmo dopustiti da uđe u naše temelje

Marko Perković Thompson nastupio je u subotu na drugom koncertu u Rijeci. S govornice je održao govor o fašizmu i nacizmu, ali i rekao da je komunizam "napravio možda još veće zlo hrvatskom narodu".
"Temelj ove nove hrvatske države je Domovinski rat i sve ove vrednote o kojima mi smo i večeras pjevali. To je naša snaga. To je u našem zajedništvu", rekao je pjevač i dodao kako nije bilo lako stvoriti ovu hrvatsku državu.
"Zato nemojte dopustiti da itko manipulira vama. Dao vam je neko pravo. Da ga čuvate. Pokušavaju je svrstat u neke druge asocijacije, jugoslavenske, ne znam, komunističke. Ali nema. Temelj je Domovinski rat. Jedan je to", kaže Thompson.
Nakon toga se iz publike prolomilo skandiranje "u boj, u boj za narod svoj".
"Nego one etikete koje prišivaju nama, to nije točno. Nismo mi fašisti, nacisti. Mi to osuđujemo kao svi normalni ljudi. To je zlo koje se dogodilo čovječanstvu i našem narodu. Ali i komunizam, i komunizam je učinio možda još veće zlo ovome narodu. Da... Ali nemojmo dopustiti da on uđe u te temelje o kojima pričamo. Ali ovaj narod je uvijek bio tolerantan. Ovaj narod je kršćanski, katolički narod. Narod koji je znao praštati. U tom praštanju je njegova snaga. Upravo u praštanju", nastavio je dalje Thompson.
"Bojna Čavoglave ugrađena je u temelje države"
Kaže i da oprašta svima koji su o njemu izgovorili ružne riječi.
"Za našu generaciju koji sad pokušavaju napraviti tu i veću podjelu, mislim da nema spasa. Niti za neke, neke starije generacije. Ali vi mladi. Vi, njihovu djecu. Pozovite ih. U njima također ima ljubavi. Bog je ugradio u svakog čovjeka ljubav. Ima i domoljublja. Ljubavi prema ovom zajedništvu o kojem mi pričamo. Ali ono je negdje začahureno. Ne izlazi. Ali vi u ime tog zajedništva skupite snagu i pozovite ih. Pozovite jer je potrebno zajedništvo u ovom ludom svijetu koji ide ko zna kuda", zaključio je Marko Perković Thompson.
U nastavku je otpjevao Bojnu Čavoglave, a kao uvod u tu pjesmu rekao je: "I ova pjesma Bojna Čavoglave koja je ugrađena u temelje hrvatske države. Ona je jedan simbol, jedan od simbola. U tome vidimo prepoznatljivost. Da se sjetimo tih i teških i slavnih dana".
