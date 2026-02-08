VIDEO / Thompson: Osuđujemo fašizam, to je zlo. Ali i komunizam. Nemojmo dopustiti da uđe u naše temelje

"Nego one etikete koje prišivaju nama, to nije točno. Nismo mi fašisti, nacisti. Mi to osuđujemo kao svi normalni ljudi. To je zlo koje se dogodilo čovječanstvu i našem narodu. Ali i komunizam, i komunizam je učinio možda još veće zlo ovome narodu. Da... Ali nemojmo dopustiti da on uđe u te temelje o kojima pričamo. Ali ovaj narod je uvijek bio tolerantan. Ovaj narod je kršćanski, katolički narod. Narod koji je znao praštati. U tom praštanju je njegova snaga. Upravo u praštanju", nastavio je dalje Thompson.