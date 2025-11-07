Vlasnica tvrtki osumnjičena za utaju poreza: Oštetila državu za više od milijun eura

PU krapinsko-zagorska/Ilustracija

Vlasnica dviju tvrtki s riječkog područja (37) osumnjičena je da je s računa tvrtke podizala novac kako bi izbjegla plaćanje poreza na dohodak od kapitala te je kazneno prijavljena za utaju poreza i druga kaznena djela kojima je državni proračun oštetila za više od milijun eura, priopćila je policija.

Podijeli

Oglas

Iz Policijske uprave primorsko-goranske u petak su izvijestili da je nad dvoje hrvatskih državljana provedeno kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta.

Vlasnicu i odgovornu osobu u dvjema tvrtkama, sumnjiči se da je od listopada 2021. do listopada 2023. godine, radi izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak od kapitala, bez da to potkrijepi dokumentacijom, s poslovnih računa podizala novac i tako oštetila državni proračun.

Dio na taj način ostvarene imovinske koristi, više od 58.000 eura dala je drugom osumnjičeniku, 33-godišnjem hrvatskom državljaninu za kupnju nekretnine, dok je s računa jedne od tvrtki neosnovano platila i ugradnju grijanja od oko 4.600 eura.

Uz to, 37-godišnja vlasnica tvrtki se sumnjiči da kao odgovorna osoba u dvije tvrtke nije propisno vodila poslovne knjige te nakon blokade računa nije u zakonskom roku pokrenula stečajne postupke.

Kazneno je prijavljena zbog sumnje u počinjenje devet kaznenih djela - utaje poreza ili carine, pranja novca i zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga i povrede dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje.

Osumnjičeni 33-godišnjak je kazneno prijavljen zbog pranja novca, naveli su iz PU primorsko-goranske.